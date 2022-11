La vedette Deysi Araujo dijo que no le sorprende que el modelo Joshua Ivanoff haya terminado su relación con la madre de su hijo, al haber sido descubierto escribiéndole a otras chicas, pues no es una persona madura y nunca ha querido oficializar a ninguna de sus salientes.

“Ya sabía algunas cosas sobre él, no me sorprende lo que ha dicho su expareja y madre de su hijo. Es una pena que no haya madurado, ya tiene 34 años, no es un chibolo y no quiere sentar cabeza... él es de los hombres que pica por todos lados y esos, difícilmente van a cambiar, no son felices de tener una mujer que lo ame y respete”, enfatizó la vedette Deysi Araujo.

¿Tú viviste algo muy similar con Joshua en su momento?

Sí, él tenía chicas por aquí y por allá. Cuando estaba en su casa me llevaba el desayuno a la cama, pero seguro que hacía lo mismo con todas. Tenía momentos en que era muy lindo, pero me celaba demasiado. Siempre me llamaba para decirme que vaya a verlo, pero él nunca quiso oficializar nada, y aprendí que el hombre que te tiene escondida es porque no te respeta, no te ama de verdad y hay que cortar eso.

¿Has retomado tu relación con el juez?

No, nada. No me gusta tener una pareja que sea tan celosa, por más que te proponga matrimonio y haga promesas de todo tipo. Yo al inicio de la relación soñaba con tener un hogar, una familia, pero hay cosas que van apareciendo y se piensan mejor las cosas. Imagino que en el futuro aparecerá la persona correcta para mi vida, no me desespero.

Aunque Susy Díaz ha comentado que él es un chico trabajador...

Eso es lo que ella ve a la distancia, pero la relación es de dos personas. no todo es perfecto como se ve desde afuera, soy una mujer independiente desde chica, trabajo desde los 11 años y nadie me mantiene, yo gano mi plata y no voy a permitir que nadie me mande, ni que me diga que ropa debo de usar, nunca voy a permitir esas frases de ‘sácate esa ropa chiquita’. Así empiezan las relaciones tóxicas, ya las he vivido anteriormente y no quiero volver a vivir esas experiencias, lo único es cortar de raíz.

Entonces, solo estás dedicada a tu trabajo...

Así es, a full con mis animaciones y trabajando mucho. Y claro, siempre junto a mi hijo.

