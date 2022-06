Deysi Araujo viajó a España y a través de las redes sociales, la exvedette viene reportando su día a día en su nueva aventura fuera del Perú.

La exvedette dejó en evidencia que se hospeda en un hotel cinco estrellas de Madrid, pero ello llamó la atención del programa “Magaly TV: La Firme”. A través de un informe, el espacio de espectáculos puso en tela de juicio cómo es que la bailarina logra costear su viaje.

Al recibir críticas del programa de Magaly Medina, la exvedette Deysi Araujo tuvo un enlace en vivo con el espacio de ATV para aclarar que viajó sola por la invitación de una radio madrileña.

“Es la primera vez que visito Europa. Este viaje estaba programado para febrero, pero no se pudo y ahora es una realidad. Quiero aclarar que no me he pagado sola el viaje, yo he sido invitada por una radio de acá de Madrid”, explicó.

“Soy una persona conocida y me quieren de diferentes países. No es la primera vez que me han invitado... A mí me llegó la invitación, ellos pagaron el pasaje, pero yo estoy pagando el hotel”, indicó.

Sobre su relación sentimental con el ex juez Jackson Torres, la exuberante mujer quiso aclarar que aún mantienen su historia de amor, pero él se quedó en Perú.

VIDEO RECOMENDADO

Así luce por dentro el lujoso hotel donde se hospeda la Selección Peruana en Qatar

El Hyatt Regency Oryx Doha es uno de los hoteles mejores posicionados de la zona, donde el alojamiento por noche oscila entre los 500 y 530 soles aproximadamente. Conoce aquí cómo son sus habitaciones.

TE PUEDE INTERESAR

La incómoda reacción de Renzo Schuller cuando Facundo González lo confundió con Gian Piero Díaz

Valeria Florez llama caradura a Melissa: “Va seguir diciendo que no fue infiel, está como Guty”

Melissa le contesta a Mayella Lloclla por decir que busca “dinero”: “Está mal informada, confundida”