La vedette Deysi Araujo comentó que desde hace seis años tiene una ‘cercana amistad’ con el exchico reality, Joshua Ivanoff, y que no tiene nada de malo de que los vean juntos porque están solteros y no le hacen daño a nadie.

Deysi, otra vez te ampayaron con Joshua...

No lo llamaría ‘ampay’ porque no nos estamos escondiendo, es una de las tantas veces que he ido a su casa. Nos conocemos hace seis años y compartimos bonitos momentos. Ambos estamos solteros y no le hacemos daño a nadie.

Ni la pandemia les quita las ganas de verse...

Siempre hemos mantenido el contacto, creo que soy difícil de olvidar. Él es muy cariñoso y caballero conmigo.

En las imágenes apareces con tu auto, pero te das una vuelta. ¿Te escondías?

Para nada. Hace tiempo que no iba a su departamento, me había olvidado del número y me pasé. Por eso, me dí la vuelta.

¿Podrían formalizar?

Así estamos felices. Joshua es un chico maduro, me dice para vernos seguido pero yo no quiero tener una relación.

En el ampay del programa de 'Magaly Tv’ te dijeron bailarina de night club...

Eso me pareció discriminatorio porque se presta a malos comentarios. Todos saben que soy vedette, como lo fue Gisela Valcárcel o Tula Rodríguez, y he crecido porque soy conductora de televisión, animadora de eventos masivos y hasta he actuado.