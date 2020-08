DESESPERADA. Así se mostró Deysi Araujo al contar la terrible situación que vive actualmente al ser extorsionada por unos delincuentes, que la llaman constantemente a exigirle dinero para no atentar contra su vida y la seguridad de su pequeño hijo.

Según contó en ‘Tengo algo qué decirte', recibe más de 10 llamadas diarias para pedirle ocho mil soles, argumentando que puede pagar porque alquila departamentos y tiene trabajo por Zoom.

Cuando Lady Guillén le consultó sobre su hijo, Deysi Araujo se quebró en vivo. “No voy a hablar del tema de mi hijo pero repito que no estoy sola, tengo el apoyo de la comisaría de Caja de Agua, la Policía está conmigo, estoy andando con seguridad”, dijo entre lágrimas.

Deysi Araujo se llora en vivo al hablar de las fuertes amenazas que recibe de delincuentes | TAQD

Asimismo, indicó que la denuncia ya está en la Dirincri y espera los resultados de la investigación. “Tienen que llegar hasta el final y dar con las personas. No pueden pertubar la tranquilidad de una persona pequeña. Yo no me meto con nadie”, dijo apenada.

Finalmente, aseguró que pasa momentos muy difíciles a nivel emocional. “Hace varios días que no como, no duermo”, indicó.

“Me da rabia porque te ha costado construir tanto lo que tienes en este momento y lo sé y que venga esta gente delincuente a amenazarte y no dejarte nisiquiera dormir”, lamentó Lady Guillén.