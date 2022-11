Después de que anunciara públicamente el fin de su relación con el juez Jackson Torres, la pelirroja Deysi Araujo decidió darle una segunda oportunidad a su relación y aseguró que llevarán terapia de pareja.

“Vamos a darnos una segunda oportunidad. Yo no creo en los cambios, pero si él quiere salvar la relación mejorará y dominará sus celos”, afirmó la pelirroja.

¿Vas a apostar por la relación?

Sí, y también hablé con él y le dije que me deje ser como soy, que no trate de cambiarme porque no lo va a lograr. Nací libre y quiero seguir siendo libre, que no me imponga nada. Si digo libre es en el buen sentido de la palabra, de hacer mis cosas como de costumbre, de trabajar y de amar a mi manera, no como él quiere que lo ame. Soy independiente.

Tu decías que él era demasiado cariñoso.

Sí y eso, a veces, aburre.

Es cierto, que van a llevar terapia de pareja...

Así es, ya lo conversamos.

¿Crees que aún pueden salvar su relación?

Sí, seguiremos intentando. Siempre es bueno darse una segunda oportunidad, a ver si aprendemos de los errores.

En la entrevista que dieron al programa de Magaly no se te vio muy feliz con la relación, incluso Jackson dijo que eras fría y distante.

Es por lo mismo que en las últimas semanas tuvimos muchos problemas, entonces lo que él diga me da igual. Yo no creo en palabras, tiene que demostrar con hechos.

Juez ansioso por boda con Deysi Araujo: “Si me divorcio hoy, mañana me caso con ella”

No quiere esperar más tiempo. Magaly Medina presentó a Deysi Araujo y a su pareja, Jackson Torres. Ambos respondieron las preguntas de la ‘Urraca’, debido a que días antes la bailarina había confirmado la ruptura de la relación.

“¿Por qué no viven juntos, Jackson?”, le preguntó Medina al juez, a lo que Jackson respondió: “La verdad es que estamos pasando bastantes días juntos a la semana. Yo vivo solo en mi departamento, pero en la mayor parte del tiempo algunos días voy a visitarla, otros días me quedo con ella”

“Tú dices que la amas, que te mueres por ella, le has compuesto una canción, pero todavía no quieres dar el siguiente paso”, continuó la ‘Urraca’.

“Sí, hemos hablado de ese tema, para nosotros este año que viene tendremos nuevos proyectos, y uno de ellos era poder casarnos, convivir,y tener una familia e hijos,. Es algo que todavía tenemos proyectado y queremos”, indicó Torres.

Medina le preguntó si ya estaba divorciado, a lo que el letrado respondió: “Está en trámite, como todo proceso tiene plazos. Si yo me divorcio hoy día, mañana me caso con ella. Así de simple, para que esperar”

Sin embargo, Deysi se mostró en desacuerdo con la idea: “Es muy apresurado, porque cuando nosotros nos conocimos a los dos días ya quería presentar a nuestra familia … Nunca me había pasado”.

