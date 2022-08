Deysi Araujo prefirió hacer oídos sordos a los comentarios de ‘Paloma de la guaracha’, quien aseguró que el novio de la pelirroja le escribe y es medio mujeriego, pero admitió que tiene ciertos problemas en su relación con el juez Jackson Torres.

“(De lo que declaró Paloma) no tengo nada que decir ahora. Estoy concentrada en mi trabajo aquí en Chile, la gente es libre de opinar lo que quiera. Solo nosotros sabemos lo que vivimos”, afirmó Deysi.

¿Es verdad que la ‘cuadraste’ porque le escribe a tu novio?

Ella me comentó algo y claro que la puse en su sitio.

¿Y cómo va la relación con Jackson?

Tenemos una bonita relación, somos una familia, el resto que diga lo que quiera. Ninguna relación es perfecta, siempre con altos y bajos, pero ahí vamos tratando de empujar la carreta juntos.

¿Tienen sus problemas?

Bueno, ahí estamos. No tan bien, pero ahí vamos.

¿Los problemas son por Paloma?

No.

Paloma de la guaracha a Deysi Araujo: “Su juez es coquetón y no toma en serio la relación”

Erika Luz Palomino, más conocida como ‘Paloma de la guaracha’, contó que la pareja de Deysi Araujo, Jackson Torres, es un medio mujeriego y no quiere nada serio con la pelirroja. Así que le recomendó que tenga cuidado con el ‘tremendo juez’.

“El otro día conversé con Deysi. Estaba peleando conmigo, me dijo porque le escribía a su galán, este señor que trabaja en el juzgado... le respondí que le escribo como amigo. Ella dice que no tengo porque buscarlo, lo ha tomado mal”, comentó.

Tú no tienes un interés por el juez...

No, sí él me escribe, yo le contesto. No hay nada de malo

Se podría decir que Deysi te cuadró.

Claro que sí, pero si el hombre está con Deysi también debe respetar, como se dice.

¿Es medio coqueto el juez?

Ese hombre no es tan fiel, es medio mujeriego.

Le has dicho a Deysi que él también te escribe...

Sí, pero ella dice que yo soy la que lo busco, que estoy enamorando a su juez.

¿Qué te parece Jackson?, ¿es tu tipo de hombre?

Para mí es un chiquillo que solo quiere divertirse, nada más.

Pero parece que va en serio con ella..

Con Deysi se está divirtiendo, no la toma en serio. Mi amiga debe darse cuenta, yo le he dicho que ‘ese hombre nada serio quiere contigo, solo quiere diversión’, es un chiquillo pues. Pero no me cree, ella piensa que soy yo la que le está coqueteando, que me estoy regalando.