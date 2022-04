Deysi Araujo defiende a Florcita Polo: “Néstor es un patán, machista y poco hombre”

La animadora Deysi Araujo tildó de ‘patán, poco hombre y machista’ a Néstor Villanueva, luego que la mejor amiga de Florcita Polo Díaz, Yalibe Ingaruca, revelara que el cantante maltrató física y psicológicamente a la engreída de Susy Díaz.

Deysi, la amiga de Florcita contó que Néstor la humillaba, que le tiró una olla e incluso que la escupió en una oportunidad... ¿Tenías conocimiento de esas cosas?

Sé eso y muchas cosas más. Un día estaba con Florcita en mi casa y Néstor la estuvo llamando insistentemente. Le decía que seguro estaba con un hombre y el hombre era yo. Lo que ha dicho la amiga no es nada a comparación de las cosas que Flor me ha contado, ha habido peores humillaciones, la he visto llorar en muchas oportunidades, me decía que ya no aguantaba más. Néstor la humillaba hasta en la intimidad, ella se ponía sexy y él le decía cosas horribles. Es lo que Florcita me ha contado llorando.

Me imagino que rechazas todo tipo de violencia y humillación...

Claro. La violencia psicológica maltrata más que la física, yo sé lo que es un maltrato psicológico y me da muchísima pena lo que está pasando Flor, quien es como una hermanita para mí. Lo importante es que ya tomó la decisión de separarse porque ninguna mujer merece vivir maltratada toda su vida.

“Si ella me pide el divorcio, voy a tener que dárselo", lamentó Néstor Villanueva. (Instagram @florcitapolodiaz / nestorvillanuevaoficial)

¿Cómo calificas a Néstor?

Es un machista, patán y poco hombre porque se aprovechaba de su género. Sabía que Florcita no podía defenderse, ella le tenía mucho miedo. Ojalá que vaya a una terapia psicológica.

¿Has hablado con Néstor?

No, pero me hubiera gustado decirle que perdió a una gran mujer. Flor lo amaba y por eso aguantó. Ella quería luchar por su matrimonio, porque sabía que su mamá era separada y ella quiso mantener su familia unida por sus hijos, pero no se pudo.

Susy Díaz comentó que ha quedado asombrada con todas las cosas que ha dicho la mejor amiga de Florcita pues ella desconocía los maltratos que sufría su hija...

Susy le compraba la ropa a Néstor, pagaba el departamento (donde vivía con Florcita), compraba los víveres, le pagaba las tarjetas a él, prácticamente lo ha mantenido.





TE PUEDE INTERESAR: