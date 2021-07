Deysi Araujo no cree en Dalia Durán y Miguel Trauco: “Creo que ellos han tenido algo”

Deysi Araujo cree que Dalia Durán puede haber tenido ‘algo’ con el futbolista Miguel Trauco, pues dice que hay mucha confianza cuando la cubana se refiere al seleccionado.

“Yo sé que a los futbolistas les gustan las chicas famosas y conocidas, pero Dalia no lo era. Creo que ellos han tenido algo, me parece que ella habla con mucha confianza sobre él... quizás, por eso, John Kelvin en algún momento se lo mencionó”, comentó la pelirroja.

Luego, lamentó que su amigo John Kelvin se encuentre en prisión.

“Me da pena su situación, pero nadie puede tocar a una mujer. Yo he sido víctima de agresión y espero que en estos meses pueda recapacitar y que la justicia determine su futuro”, señaló.

SOBRE CHRISTIAN CUEVA

Deysi Araujo respondió a Christian Cueva con una carta notarial tras asegurar que el seleccionado peruano le había ofrecido pagarle un viaje a Brasil para que disfruten juntos sus vacaciones. ‘Aladino’ le había enviado una carta pública en su cuenta de Instagram a la vedette para advertirle que se rectifique de sus declaraciones y muestre pruebas de la supuesta invitación.

“He referido claramente que no fue su persona la que me llamó y por mi parte no le presté atención a esa invitación y menos la tomé en cuenta. Por mi parte no he declarado nada en contra tuya, ni tengo de qué rectificarme”, se lee en el documento.