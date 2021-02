La vedette Deysi Araujo comentó que no le sorprende que hayan ampayado a Joshua Ivanoff con una chica tomando sol en un hotel, pues a sus 33 años no ha madurado.

“No me sorprende que este con otra chica, tiene 33 años pero no madura. A mí me ha pedido muchas veces que estemos juntos pero sin hacerlo público, y me he negado a una relación así. Me llama y me escribe diciendo que me extraña, que me necesita, pero no le creo del todo. Lo tenía bloqueado pero me insistía mucho, hablamos pero su comportamiento es diferente” , comentó Deysi.

Por otro lado, señaló que Joshua le pidió hacer fotos juntos para su Only fans. “Hace tiempo le propuse la idea y me dijo que él no hacía esas cosas, y luego me sorprendí cuando me enteré que también abriría su cuenta, y después me pidió hacer fotos juntos. Es un loquillo, parece que no sabe lo que quiere”, agregó Deysi, quien este sábado realizará un show online para sus seguidores.