La pelirroja Deysi Araujo dijo que Paloma de la Guaracha se sobrepasó al coquetear con su novio, el juez Jackson Torres, y apenas la vea le pondrá el parche.

Todo sucedió en la fiesta de bienvenida de Paloma, quien llegó de Europa, y le dijo a las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ que el novio de Deysi no dejaba de mirarla y le bailaba provocativamente. Incluso la pelirroja, entre risas, la persiguió con una cerveza en mano para tirársela.

“Esa Palomita se pasa, creo que se embriago muy rápido con el alcohol y sus emociones le ganaron”, afirmó Deysi.

Sin embargo, fue Paloma quien dijo que era tu novio quien no dejaba de mirarla.

No, creo que lo hizo por fastidiar o fue la alegría, la euforia de estar nuevamente en Perú. Yo la conozco, pero a veces cuando se pasa de tragos medio que se loquea un poco y se regala. Pero mi novio es tranquilo, me respeta un montón y, creo que, por ser caballero no le va decir ‘no’, si ella le baila. Él obviamente le correspondió sin faltarme el respeto porque si no él ya sabe...

¿Confías en tu novio?

Sí, bastante.

Has conversado con Paloma para aclarar las cosas...

Yo ahora estoy en Tarapoto por trabajo. No he tenido la oportunidad de hablar con Paloma, pero cuando regrese voy a conversar con ella. De hecho públicamente se ve mal, se ve feo porque Jackson es un chico muy tranquilo y la gente puede pensar mal tanto de él, como de mí.

Nunca te imaginaste que iba a coquetear con Jackson...

En realidad, yo no quería ir, fue Susy la que insistió. Mi novio se ofreció a acompañarme y dije: ‘Genial, vamos’, pero a él no le gustan las cámaras, ni nada de eso, pero Paloma se sobrepasó.

Deysi Araujo sobre su novio juez: “Me propuso matrimonio pero es muy pronto”

Deysi Araujo contó que su pareja, el juez Jackson Torres, ya le presentó a su familia e incluso le ha pedido matrimonio.

“Estamos contentos, viviendo el momento, pero voy con calma. Es un chico que quiere cosas a futuro conmigo, ya me presentó a su familia y ha hablado con mi hijo ”, expresó la pelirroja.

¿Es verdad que te ha propuesto matrimonio?

Sí, pero es muy pronto para eso. Soy una mujer criada a la antigua, pero no lo descarto en un mediano plazo. Es un buen muchacho, está haciendo mérito y ha sabido ganarse el cariño de mi familia, de mi hijo y de mi mamá.

