La animadora Deysi Araujo contó que le afectó enterarse que el cantante José María Barraza se desentendió de su expareja embarazada Andrea Muñoz, pues fue madre soltera a los 19 años y sufrió mucho durante su embarazo. También exigió al hijo de Miguel Barraza, hacerse cargo del niño que está por venir a este mundo.

“Me dio mucha pena, me solidarizó con ella (Andrea Muñoz), me da mucha porque yo pasé por lo mismo, crie a mi hijo sola, pasé un embarazo sola y ayer cuando escuché (su historia en el programa de Magaly TV, La Firme) se me salieron las lágrimas porque me hizo acordar mi juventud. Yo era bastante joven, salí embarazada a los 19 años y el papá de mi hijo se fue. Vivía en un cuarto alquilado, el papá de mi hijo se desentendió de mí y yo día y noche lloraba”, reveló Araujo.

“La familia de él me engañó, me dijeron que se había ido a Estados Unidos y yo lloraba porque traer sola un hijo al mundo es difícil. Yo venía de provincia y vivía en un cuartito solita, para mi se me venía el mundo encima. Por eso, me da mucha pena que existan hombres cobardes, saben lo que hacen y no apechugan. Eso no se obliga, nace del corazón”, agregó.

¿Qué hiciste en ese momento?

Gracias a Dios siempre trabajé desde los once años. En ese tiempo recuerdo que me compré una carreta con mis ahorros y comencé a vender desayunos en el mercado con mi barriguita. Me despertaba a las tres de la madrugada y me iba a trabajar. Y cubado nació (su hijo), también me iba a trabajar vendiendo desayuno con mi hijo cargado en la espalda. No iba a permitir que a mí hijo le falte algo. Es más, ni siquiera di a luz en una clínica, mi parto fue en el cuartito donde vivía, las señoras que vivían al costado me atendieron.

¿Qué le aconsejarías a José María Barraza?

Mujeres en el mundo hay muchísimas, pero un hijo no lo encuentras en la esquina. Que se pongan los pantalones, que apechugue, es su sangre. No tiene derecho de hacerle pasar un mal momento al bebé.

Hablando de otro tema, ¿cómo te va con el trabajo?

Bien, sigo trabajando en mis eventos y este domingo 29 de enero, a partir de las 10 de la mañana, estaré animando la ‘Gran Parada de Yunzas Carnavalescas’ en el Complejo Deportivo El Rosal, en el kilómetro 32.5 de la Panamericana Norte. Gracias a Dios hay trabajo y tengo a mi lado a mi familia, mi hijo, quien es mi motor de vida.

¿QUIÉN ES JOSE MARÍA BARRAZA?

José María Barraza, hijo del popular Miguelito ‘El Chato’ Barraza, está en el ojo de la tormenta por una fuerte acusación de Andrea Muñoz, quien mantuvo un romance con el salsero y habría salido embarazada de él mientras mantenía una relación paralela con otra mujer, según consignó Magaly Tv La Firme.

Recientemente, la joven lo acusó de haberla dejado abandonada en pleno estado de gestación y reveló que le daba tan solo 28 soles diarios para los gastos de su embarazo

José María Barraza es el hijo mayor del actor cómico Miguel Barraza y sobrino de la criolla Cecilia Barraza. Es cantante y actor cómico. Fundador de la orquesta de salsa ‘Los Barraza’, conocida por su famoso primo Carlos Barraza. Luego de 25 años en la agrupación salsera, decidió tomar su propio camino y lanzarse como solista. Recientemente, ‘Tomate’ descartó que hayan tenido alguna diferencia y le deseó el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional. El artista se casó en agosto de 2021 con Carmen Da Silva Lara y actualmente viven en su casa en el distrito de San Luis.





