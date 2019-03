El preciso instante en que unos delincuentes le roban el celular a Deysi Araujo cuando hacía una transmisión en vivo

De terror. Deysi Araujo fue víctima de la delincuencia. El último jueves por la noche estaba en camino a Santa Anita para animar un show cuando decidió hacer una transmisión en vivo. Sin embargo, a los pocos minutos se ve cuando el video se corta de forma intempestiva por un delincuente.

La modelo estaba escuchando música acompañada de un chofer de confianza, en eso se ve el preciso instante en que uno de los asaltantes mete la mano en el auto para quitarle el teléfono.

En conversación con Trome, la modelo reveló que le robaron sus pertenencias, entre ellas su celular. "Me robaron, estaba camino a Santa Anita para animar un show, iba en un taxi de confianza y fui abordada por tres delincuentes, que se bajaron de un carro. Entré en shock, me pegaron, me torcieron el cuello, me arañaron la pierna y me quitaron la cartera y el celular”, sostuvo la pelirroja.

Asimismo , Deysi Araujo añadió que continúa adolorida por los golpes que le propinaron. "Tengo mucho dolor, creo que estos malditos delincuentes me estuvieron siguiendo", concluyó.