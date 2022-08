Deysi Araujo contó que viajó a su tierra Cajamarca junto a su novio Jackson Torres y su suegra, a quienes presentó oficialmente a su familia.

“Me fui a mi tierra con mi novio y suegra, que me quiere como una hija. Ya les presenté a mi mamá, Jackson hizo la ‘entrada’, tal como se dice en Cajamarca”, sostuvo Araujo.

¿A qué le llaman ‘entrada’?

La pedida oficial para que lo dejen entrar a mi casa. Le dijo a mi mamá que tiene las mejores intenciones , que desea casarse conmigo y quiere un futuro juntos.

Entonces, ¿ya te entregó la ‘roca’?

Aún no. En cualquier momento me dará la sorpresa, por él quisiera casarse mañana mismo, pero yo no estoy desesperada y deseo ir con calma.

¿Te gustaría que la boda sea en tu tierra?

No. Quisiera casarme en ‘El Huaralino’ y con varias agrupaciones de cumbia. Sería chévere, me identificaría mucho porque soy animadora de eventos.