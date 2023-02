Deysi Araujo contó que volvió a comunicarse con su expareja Jackson Torres y le pidió que no la mencione más en los medios de comunicación.

“Hace unos días me habló por WhatsApp y quedamos que él no iba a tocar mi nombre, es lo mejor, pues le pedí que no me mencione porque está quedando mal como hombre. Por mi parte, no pienso mencionarlo más porque no quiero darle vida ni color”, dijo la animadora.

¿Hay posibilidades de una reconciliación?

No, no voy a retroceder en mi decisión, cada uno está haciendo su vida. Hoy estoy enfocada en mi trabajo y mi familia, me siento tranquila y en paz.

Recordemos que la bailarina tuvo una relación de nueve meses con el juez donde llegaron a vivir juntos, y al terminar reveló que este no le daba para los gastos de la casa y era muy celoso.

“Es un buitre y figuretti”

Hace unos días, la animadora Deysi Araujo arremetió contra su expareja, el juez Jackson Torres, pues asegura que solo la ‘utilizó’ para hacerse famoso y lanzarse como cantante. “He quedado sorprendida por su cambio porque al inicio de nuestra relación se mostraba como un hombre tímido y parecía que no mataba ni a una mosca, pero esos hombres son los peores. Así aparecen los buitres” , aseguró.

“Estuve ciega por amor y no me daba cuenta realmente de las cosas. Poco a poco me fue pidiendo que le presente a mis amigos artistas, me decía que suba fotos junto a él en mis redes sociales e incluso también me dijo para conducir un programa en YouTube. Jamás pensé mal, pero ya abrí los ojos y me he dado cuenta que solo me utilizó para lanzarse como cantante”, agregó.