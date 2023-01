Deysi Araujo, hace unos días se conmovió con el caso de Daniela Castro, la joven que denunció en el programa de Magaly Medina que el futbolista Renato Tapia no había reconocido a su menor hijo. Esta situación hizo que la presentadora revele que quedó embarazada a los 19 años y que el padre de su criatura la abandonó. Dicha confesión también provocó que afloraran heridas más profundas como que fue víctima de abuso sexual a los 13 años y ser presionada, por la familia del padre de su hijo, para que aborte, pero ella no aceptó y salió adelante vendiendo desayunos en carretilla en el mercado.

Deysi te vi llorar por el caso de Daniela Castro, fue muy duro para ti

Sí, porque recordé lo que viví cuando supe que iba a ser mamá y el padre de mi hijo me abandonó. Ella ahora tiene la oportunidad de ser escuchada, porque están las cámaras de televisión, pero yo, en ese tiempo, no tenía a nadie estaba sola aquí, sin parientes, nada.

Al estar sola, embarazada y con miedo, ¿se cruzó por tu cabeza la idea de abortar?

No, pero sí por la de la familia del padre de mi hijo y créeme que casi me convencen, pero dije ‘no’ (llora). Pasé muchas cosas dolorosas y tristes para sacar a mi hijo adelante. Ahora él es universitario y juega en la ‘U’.

¿Qué fue lo más duro que pasaste?

Me violaron a los 13 años (llora) y no dije nada por miedo, pero no aguanté y a los 15 días me fui de esa casa. Al caminar por las calles llegué hasta aquí (señala su casa) que antes era un cuartito y ahora, con mi trabajo, construí mi casa y lo hice vendiendo desayunos en mi carretilla, en la calle las Alhucemas, frente al mercado Santa Rosa en San Juan de Lurigancho. Mi carretilla me costó como 250 soles. Con mi trabajo pude comprarle su cochecito a mi hijito, ahorrar para estudiar ballet en el Museo de Arte y también para el transporte porque quería entrar a la televisión y me iba en el bus hasta Barranco para ver si alguien me tomaba una foto.

Deysi Araujo llegó a Lima cuando tenía casi doce años. (Foto: GEG/ Alan Ramírez)

¿Te iba bien con los desayunos?

Sí, todos los días, durante 5 años estuve aquí, vendiendo mi pan con torrejita, con papita rebozada, con camote, mi maca y quinua. No desmayé porque mi meta era tener una casita para que mis padres vivan conmigo, pues me había separado muy chica de ellos...yo llegué a Lima con casi 12 años a trabajar.

¿Te emociona revivir este momento?

Sí y lo volvería a repetir. Mira, yo tenía dos caminos en la vida, irme por el lado bueno o el malo, porque tenía amigas que me decían para irnos a tomar, estar de fiesta en fiesta, así que fui por el primer camino, porque siempre fui derecha y todo lo que logré fue sin meterme con nadie, sin hacerle daño a nadie y sin quitarle el marido a nadie. Dios te bendice cuando haces las cosas bien.

Deysi Araujo cuenta que la violaron a los 13 años y a los 19, el padre de su hijo la abandonó. Video: Trome