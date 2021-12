A pocas horas de terminar el año, Deysi Araujo se puso su vestido amarillo y aprovechó la oportunidad para romper los muñecos con la cara de Melissa Paredes y el cantante Josimar, pues desea un 2022 sin ‘tramposos’.

Deysi, ¿por qué vas a quemar un muñeco con el rostro de Melissa?

Porque no quiero que haya más Melissas, estoy en contra de los tramposos. Hay que ser fieles y leales con las personas que amamos.

¿Le darías algún consejo a ella?

Ella tiene muchos seguidores y creo que debería cuidar su imagen. Tampoco la voy a sepultar porque cometió un error, somos humanos y nos equivocamos, y ojalá que regrese a la televisión.

¿Y en el caso de Josimar?

Mucha gente tiene que quemar a Josimar porque ninguna mujer merece ser engañada, nadie tiene derecho de dañar a otra persona. Él es mi amigo, pero lo que se ve en televisión es que dejó a su mujer embarazada y se casó con otra en Estados Unidos. Eso no se hace. A mí también me pasó que el papá de mi hijo se fue a Estados Unidos y yo me quedé embarazada en Lima, es muy doloroso. Recuerdo que un Año Nuevo la pasé con mi barriga de siete meses, me sentía muy mal, pero mi hijo fue mi motor para salir adelante.

LEE TAMBIÉN: Jazmín Pinedo contó que cuando estaba con Gino le rogaba para subir fotos juntos y él se negaba

Te tocó vivir una dura experiencia…

Sí, y en el 2018 me iba a casar, ya había hecho mi primera comunión y confirmación, y me entero que mientras salía a trabajar los fines de semana, me ponía los cuernos con diferentes chicas.

¿Terminas soltera el año?

Soltera y tranquila, dedicada al trabajo. El mejor amor que tengo es el de mi madre y el de mi hijo.

¿Cuál es tu deseo para el 2022?

Que haya salud, mucha unión y más amor en los hogares.