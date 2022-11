La animadora Deysi Araujo contó que está tomando terapia de pareja con el juez Jackson Torres , pues desean salvar su relación amorosa de más de ocho meses y con planes de matrimonio.

“Ahí vamos, tratando de empujar la carreta, viendo si las cosas funcionan. La semana pasada decidimos ir a terapia de pareja porque queremos salvar la relación y vamos a ver cómo van las cosas porque ya había tirado la toalla. Son doce sesiones, una vez por semana iremos juntos y, de forma individual, igual”, contó la pelirroja.

¿Y cómo te va en el trabajo?

Bien, gracias a Dios este años me fue muy bien, tengo contratos a fin de año para Cusco, trabajo no me falta y ayer acabamos de estrenar la canción ‘Malagradecida’ de ‘Jheri Band’, donde soy la modelo del clic.

DEYSI ARAUJO ANUNCIÓ EL FIN DE SU ROMANCE CON JUEZ

Recordemos que hace unas semana la pelirroja Deysi Araujo dio por terminado su romance, de ocho meses, con el juez Jackson Torres ya que los ‘celos pueden más que el amor’ y afirmó que la relación se estaba volviendo tóxica. Además, comentó que a estas alturas de su vida nadie puede decirle lo que tiene que hacer.

“Ya no va más la relación y por respeto a mi familia y a su familia no daré más detalles. Sólo puedo decir que él no estaba preparado para estar con una figura pública”, dijo la bailarina.

¿Pasó algo grave?

Lo que pasó, es que los celos pueden más que el amor.

¿Era muy celoso?

Sí, y me quería prohibir algunas cosas.

Tampoco puedes tener a tu lado una persona que te corte las alas.

Yo aposté por la relación y le di oportunidades para que mejore, pero si no puede es mejor cortar por lo sano antes que se vuelva rutina y tóxico.

La relación se volvió tóxica...

A veces los hombres creen que tener una relación es sentirse dueños de esa persona y que pueden hacer y deshacer con ella. La vida no funciona de esa manera.

¿Te pidió que dejes de trabajar?

Soy una persona cien por ciento independiente, que ha salido adelante desde muy chiquita y soy una mujer trabajadora. Entonces, nadie puede venir a estas alturas de mi vida a decirme lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, como debo vestirme y como no debo vestirme. Los hombres siempre están buscando una mujer sumisa que esté de ama de casa, esperando al marido y así son felices.

Ahí fue cuando terminaste la relación...

Una mujer nunca puede permitir ese tipo de cosas. Cuando la relación se vuelve enfermiza, tóxica, creo que es mejor darla por terminada, y como te dije él es una persona que no estaba preparado para estar con una persona pública y ya llegó al límite.

Trataron de solucionar sus problemas.

Le he dado muchas oportunidades, pero ya no se pudo más y que pena, porque yo soy una mujer que me valoro muchísimo, sé lo que valgo, lo que merezco y estoy bien ahora, tengo que seguir trabajando.

¿Y cómo te sientes?

No estoy feliz, pero tampoco me voy a dar el lujo de deprimirme porque mi familia y mi hijo dependen de mí. Debo seguir trabajando, como siempre lo hice desde que tengo uso de razón.

Como se dice ‘de amor, nadie se muere’

Así es y yo seguiré adelante.

