TEME POR SU VIDA. Deysi Araujo se mostró más que asustada la noche de este jueves, cuando unos desconocidos atacaron a balazos la casa de sus vecinos en San Juan de Lurigancho. Según la exvedette, el ataque iba dirigido hacia ella.

“Yo recibí amenazas por extorsión en enero, febrero... es preocupante porque es al costado de mi casa, tengo a mi hijo y yo también estoy sola”, dijo la pelirroja al ser interrogada por una reportera de ATV.

Asimismo, aseguró que su caso ya está en la Dirincri y cuenta con medidas de protección. “Es más, me voy a mudar de casa con mi hijo, con mi familia, vivo desde muy chiquita acá pero me obligan por mi seguridad. Esta no es la primera vez que pasa, son dos veces seguidas”, aseguró Deysi Araujo.

La exvedette también lamentó que todos sus vecinos la culpen a ella por los ataques. “Yo no tengo dinero, yo trabajo, tengo para vivir, para mantener a mi familia porque soy padre y madre, no es fácil salir adelante con un hijo”, comentó.

Cabe indicar que en marzo de este año desconocidos hicieron detonar dos bombas molotov en los exteriores de la casa de Deysi Araujo. Esta vez, abrieron fuego contra la casa de su vecino y se registraron nueve impactos de bala, uno de los cuales cayó muy cerca de un niño de 10 años que jugaba dentro de la vivienda.

EL ATAQUE ANTERIOR A DEYSI

Deysi Araujo contó que en enero y febrero pasados recibió amenazas de extorsionadores, quienes le exigían el pago de 8 mil soles. Dice que el caso fue investigado por los agentes de la comisaría de Caja de Agua y remarcó que, tras recibir las amenazas, las autoridades le otorgaron garantías.

TE PUEDE INTERESAR

Jessica Tejada sobre relación con papá de Gato Cuba: " No sabía con qué clase de persona estaba viviendo”

Evelyn Vela se defiende tras ser captada despachando comida en pollería: “No hay trabajo vergonzoso”

Pietro Sibille estalla contra urraco por preguntarle por Andrea Luna: “Eres una basura hijo de p...”