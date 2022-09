La animadora Deysi Araujo se solidarizó con Génesis Tapia tras enterarse que fue víctima de extorsión por parte de delincuentes que quieren dañar a su familia. La modelo recordó que ella también vivió algo similar y le aconsejó que confíe en la justicia y tome sus precauciones.

“ Qué pena me da, me solidarizo con ella porque realmente es feo ser extorsionada, lo viví en carne propia. Tiene que ser fuerte y confiar en la justicia, que tome todas las precauciones. A mí me pedían 8 mil soles en pandemia, fue muy duro, en algún momento hasta pensé dejar el país por miedo”, relató la modelo.

¿No te han seguido hostigando?

No, gracias a Dios este año estoy más tranquila y tengo a la policía que siempre está rondando mi casa. Hasta el día de hoy tengo medidas de protección, pero por más ayuda psicológica que tenga, siempre te quedas afectada.

Hablando de otro tema, ¿cómo te está yendo en el trabajo?

Bien, trabajando, cumpliendo con los eventos, mañana (hoy) viajaré a Cajamarca porque voy a animar el aniversario de un pueblito. Estoy muy contenta de visitar mi tierra, ustedes saben que soy el sustento de mi hogar, de mi hijo, de mi mamá, y no puedo dejar de desaprovechar ninguna oportunidad de trabajo.

¿CÓMO EXTORSIONARON A GÉNESIS TAPIA?

Recordemos que hace unos días Génesis Tapia reveló a través de sus redes sociales que un hombre identificado como Kelvin Ruiz se comunicó con ella vía WhatsApp para amenazarla y advertirle que atentará contra la vida de su familia.

“Necesito conversar contigo sobre la familia. Hay personas que te quieren hacer daño. No me meto con gente sana, he considerado que tú y tu familia son sanos (...) Necesito ayudarte si te dejas ayudar”, fueron algunos de los mensaje que recibió Génesis.

La exchica reality mantuvo la tranquilidad y respondió: “ Te han contratado para matarme a mi y a mi familia. Entiendo, y me vas decir quién te está contratando ¿o me vas a pedir dinero a cambio? ”

Inmediatamente, la actual esposa del empresario Kike Márquez acudió a la DEPINCRI de San Miguel de la Policía Nacional para denunciar el hecho y pedir ayuda a las autoridades.

“ Es lamentable la maldad de la gente, hoy me escribieron para amenazar con matar a mi hijos, a mi esposo o a mí. No entiendo cómo pueden pagar 10 mil soles para arrebatarle la vida a unos niños inocentes o querer quitarle la vida a la persona que responde por ellos (...) Lo hago público para que sepan que esta lucha que llevo en silencio no es fácil pero no me voy a dejar vencer. Voy a luchar por mis hijos mientras siga viva”, agregó indignada Tapia en sus redes sociales.

