La vedette Deysi Araujo lamentó que Shirley Arica haya salido a contar sus ‘choques y fugas’ con Jefferson Farfán, pues no es ningún ejemplo para la juventud y solo lo hace para llamar la atención.

“No se ve bonito que una mujer salga a contar que tuvo ‘choques y fugas’ con alguien famoso. Esto es un mal ejemplo para muchas chicas jóvenes, pues verán que esto es normal. Shirley Arica puede hacer con su cuerpo lo que desee, pero no puede salir a contarlo tan alegremente”, enfatiza la vedette.

Además, cree que está aprovechando el momento para llamar la atención.

“Lo peor es que no piensa en su hija, todo esto queda registrado y no es un buen ejemplo. Creo que solo busca llamar la atención y generar algún beneficio. Muchas veces decían que las vedettes éramos las escandalosas, pero todos se dan cuenta de que muchas modelos son peores”, añadió Deysi.

Finalmente, lamenta que el nombre de Shirley siga siempre ligado a un escándalo. “Siempre de un escándalo a otro, de esa forma no va a poder tener una pareja que la respete, que la tome en serio”, dijo.

‘SIENTO VERGÜENZA’

Por otro lado, la ‘Chica realidad’ indicó que siente vergüenza cuando su hija la reconoce en los ‘ampays’.

“No es que me cuestione los hechos en sí, de que haya aparecido en televisión, pero ve un ampay y me dice ‘mamá esa no eres tú’, y le digo ‘no, te parece’ y cambio de canal. Yo siento vergüenza, eso me pone a derecho”, señaló Shirley en ‘El reventonazo de la Chola’.

Además, dijo que no le ha cerrado las puertas al amor, pues quiere volver a enamorarse.

“No le he cerrado las puertas al amor, mi corazón está esperando a un hombre que me haga compañía”, precisó. (E.C.)