Deysi Araujo se pronunció tras enterarse de que Xoana González dijo que la critica por envidia. “En mi corazón no existe la envidia, si a mí me preguntan algo, yo daré mi opinión. Dije yo no haría vídeos XXX en ‘Onlyfans’ porque soy madre, tengo principios y sé trabajar, pero si a ella le genera ingresos hacer eso, la aplaudo”, indicó.

¿No tienes nada en contra de Xoana?

No tengo nada en contra de ella ni de nadie. Nosotras hemos compartido en algunos programas de televisión y me parece que es una chica divertida, loca, en el buen sentido, porque dice las cosas directamente. No soy nadie para criticarla o juzgarla porque cada uno hace con su cuerpo lo que quiera.

MIRA: Reinas del Show no se emitirá esta noche tras contagio de Melissa Paredes

TE VA A INTERESAR