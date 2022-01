Deysi Araujo y Jossmery Toledo contaron cómo las sorprendió el temblor que la madrugada de ayer despertó a los limeños y tuvo como epicentro el distrito de San Juan de Lurigancho donde ambas residen.

“Te juro que me asusté, porque los vidrios de mi ventana empezaron a vibrar horrible y creí que iban a reventar. Estaba en mi sala, me había quedado dormida en el mueble envuelta en mi toalla, pues acostumbro a dormir sin ropa en verano y desde la sala llamaba a mi hijo y le pedía que fuera a ver a mi mamá que ahora la tengo en mi casita cuidándola”, detalló.

Por tu zona hubo deslizamientos...

Sí, vi en las noticias, pero gracias a Dios no hubo víctimas, eso sí hay que estar atentos y tener nuestra mochila lista para salir de casa si las cosas se complican.

JOSSMERY: ‘NO ME ASUSTO’

Jossmery, en tu barrio debió sentirse fuerte el temblor...

Sí, pero yo no me asusto, mis papás tampoco . Cuando se dan temblores pequeños en la zona, para nosotros es como si nada, siempre lo tomamos con calma. Mis papás me han enseñado a no desesperarme porque eso puede traer consecuencias más serias.

JAZMÍN: ‘SALÍ EN SOSTÉN’

La ‘chinita’ Jazmín Pinedo se pegó un tremendo susto por el temblor y contó que salió de su casa con su hija Khaleesi en un brazo y en paños menores.

“Lo mío fue vergonzoso. Les pido un favor a mis vecinos, si me grabaron no lo suban. Yo salí en sostén”, contó en ‘+ Espectáculos’.

