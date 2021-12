Deysi Araujo viaja a Cancún para encontrar a su ‘media naranja’

Deysi Araujo contó que planea viajar a Cancún para mediados de enero y resaltó que espera encontrar a su ‘media naranja’.

“Me hubiera gustado viajar en Año Nuevo, pero prefiero pasarlo en casa y con mi familia. Viajaré en la quincena, me daré un viaje de soltera para recargar energías y quizá tenga suerte para encontrar mi ‘príncipe azul’. Ya me cansé de tanto tramposo, deseo un hombre bueno, trabajador y fiel”, expresó la pelirroja.

DEYSI ARAUJO ES VÍCTIMA DE LA DELINCUENCIA

Deysi Araujo se mostró más que asustada hace unas semanas, cuando unos desconocidos atacaron a balazos la casa de sus vecinos en San Juan de Lurigancho. Según la exvedette, el ataque iba dirigido hacia ella.

“Yo recibí amenazas por extorsión en enero, febrero... es preocupante porque es al costado de mi casa, tengo a mi hijo y yo también estoy sola”, dijo la pelirroja al ser interrogada por una reportera de ATV.

Asimismo, aseguró que su caso ya está en la Dirincri y cuenta con medidas de protección. “Es más, me voy a mudar de casa con mi hijo, con mi familia, vivo desde muy chiquita acá pero me obligan por mi seguridad. Esta no es la primera vez que pasa, son dos veces seguidas”, aseguró Deysi Araujo.

La exvedette también lamentó que todos sus vecinos la culpen a ella por los ataques. “Yo no tengo dinero, yo trabajo, tengo para vivir, para mantener a mi familia porque soy padre y madre, no es fácil salir adelante con un hijo”, comentó.

Cabe indicar que en marzo de este año desconocidos hicieron detonar dos bombas molotov en los exteriores de la casa de Deysi Araujo. Esta vez, abrieron fuego contra la casa de su vecino y se registraron nueve impactos de bala, uno de los cuales cayó muy cerca de un niño de 10 años que jugaba dentro de la vivienda.

