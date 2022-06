Deysi Araujo publicó videos en Instagram de su visita a la exclusiva casa de modo de Louis Vuitton. La bailarina se encuentra en Madrid, España, según ella misma dijo, esta es la primera vez que está en el continente europeo.

Sin embargo, mientras mostraba las costosas carteras de la mencionada marca soltó una broma a sus seguidores.

“Primer vez en Europa (…) Me encanta todo lo de Louis ‘Bultón’, pero es un ‘bultón’ para mi bolsillo por Dios, pero enamorada” , dijo.

Deysi Araujo pasea por Europa

Deysi Araujo aclara que nadie le ha pagado el viaje a Europa

En entrevista con Magaly Medina, la exvedette Deysi Araujo afirmó que se encuentra en Europa por una invitación de una radio madrileña y que ella está pagando el lujoso hotel donde se encuentra.

“Es la primera vez que visito Europa. Este viaje estaba programado para febrero, pero no se pudo y ahora es una realidad. Quiero aclarar que no me he pagado sola el viaje, yo he sido invitada por una radio de acá de Madrid”, explicó.

