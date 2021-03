Deysi Araujo afirmó que no hace caso a las personas que la critican por sus shows virtuales y ‘todo trabajo es digno’.

“Me critican porque estoy haciendo shows de vedette nuevamente, pero es lo que toca, es lo que sé hacer. No le estoy quitando nada a nadie ni hago daño a otra persona”, señaló.

Tú anunciaste que habías colgado las tangas.

Es cierto, yo me estaba reinventando, pero si te dicen que te quedes en tu casa ¿qué podemos hacer?, ¿de qué vamos a vivir? , hay familia detrás de nosotros.

¿Qué te dice la gente?

La gente es cruel y me dice ‘otra vez te vas a calatear’. Yo no me calateo porque ser vedete no es calatearse. Estoy contenta de haber si sido vedette y si tengo que ponerme otra vez la tanga para poder sobrevivir en esta pandemia, lo hago.

No le corres a la chamba...

No, todo trabajo es digno, otra cosa es que vaya a robar o le pida plata a alguien, eso es algo a lo que no estoy acostumbrada porque yo he trabajado desde niña.