Deysi Araujo marcó distancia de los videos ‘subidos de tono’ que Xoana González y su esposo Javier, comparten en ‘Only fans’ y aclaró que ella vende sensualidad, no sexualidad.

Los videos de Xoana y Javier son ‘triple x’ y ya se han virilizado.

Xoana González y su marido no tienen sangre en la cara, ellos venden pornografía. Ya perdieron la vergüenza y solo por conseguir dinero. Que dirá su familia, no piensan que algún día podrían tener hijos y van a ver estos videos, solo les interesa el dinero.

En las redes le dan duro a él y dicen que no quiere a la gaucha...

Él no la respeta, no la valora, creo que tampoco la ama, más ama el dinero. Tal vez, la está utilizando y ella no se da cuenta.

Bueno, pero Xoana dice que él es economista y da asesoría financiera a diversas empresas.

No lo creo. Debe ser un triste hu... si fuera economista no estaría vendiendo el cuerpo de su mujer. Es muy vergonzoso y lamentable ver esos videos, yo no sabía que en ‘Onlyfans’ se puede vender pornografía.

A ti no te piden este tipo de contenidos.

Con razón había algunas chicas que decían que yo estafaba a la gente porque no subía cosas más fuertes. Yo vendo sensualidad, más no sexualidad

De otro lado, Deysi Araujo aclaró que no es ella la del ‘video hot’, que circula en redes, donde sale una chica mostrando sus partes íntimas.

“Es una chica que tiene un gran parecido a mí, pero ponen mi nombre con la finalidad de perjudicarme. Yo jamás grabaría ese tipo de imágenes porque tengo un hijo grande, universitario que ve las redes sociales. Entonces, por eso lado jamás haría una cosa así, no lo necesito gracias a Dios”, finalizó.

MIRA TAMBIÉN : Deysi Araujo se disculpa por festejar su cumpleaños en plena pandemia

FESTEJÓ CUMPLEAÑOS EN PANDEMIA

Deysi Araujo hizo un mea culpa y pidió disculpas por realizar una reunión por su cumpleaños, en medio de la pandemia que vivimos.

“Hice una pequeña reunión con algunos amigos y los que fueron a mi casa se hicieron la prueba del Covid. Incluso Azucena del Río llegó y el chico del laboratorio estaba esperando para hacerle la prueba de antígeno. Fue algo íntimo y privado, yo me cuido demasiado”, dijo Deysi.

Asimismo, la pelirroja reconoció que fue un error reunirse con sus amigos para festejar su cumpleaños.

“Sí, de hecho la gente puede pensar contrario y yo pido disculpas, en todo caso. Yo me cuido mucho, hace más de un año que vivo en cuarentena”, finalizó.