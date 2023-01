Deysi Araujo se confesó con Trome y reveló los duros momentos que tuvo que pasar cuando salió embarazada a los 19 años. Según contó, el padre de su primer hijo la abandonó en estado de gestación y tuvo que ingeniárselas para afrontar sola la situación y sacar adelante a su pequeño.

“Yo era bastante joven, salí embarazada a los 19 años y el papá de mi hijo se fue. Vivía en un cuarto alquilado, el papá de mi hijo se desentendió de mí y yo día y noche lloraba”, dijo conmovida, recordando el escándalo que se desató por el hijo no reconocido de Renato Tapia.

Deysi Araujo contó que la familia de su expareja la engañó y le dijeron que el hombre se había ido a vivir a Estados Unidos. “Yo venía de provincia y vivía en un cuartito solita, para mí se me venía el mundo encima”, reveló la pelirroja.

¿CÓMO AFRONTÓ DEYSI ARAUJO SU PRIMER EMBARAZO?

La exvedette comentó que trabajó desde los 11 años, por lo que no se intimidó por enfrentar su dura situación. “Me compré una carreta con mis ahorros y comencé a vender desayunos en el mercado con mi barriguita. Me despertaba a las tres de la madrugada y me iba a trabajar”, contó.

Asimismo, Deysi Araujo reveló que cuando dio a luz, seguía trabajando vendiendo comida con su hijo cargado a la espalda. “No iba permitir que le falte algo. Es más, ni siquiera di a luz en una clínica, mi parto fue en el cuartito donde vivía, las señoras que vivían al costado me atendieron”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

Expareja embarazada de José María Barraza recibe donaciones del público y figuras de Chollywood

Kike Suero pide ayuda para encontrar a su hija no reconocida: “No me he hecho ADN, pero siento que es mía”

El ‘Principito’ ahora es gigoló y cobra 2500 dólares por hora: “Queda entre nosotros”