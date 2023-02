Deysi Araujo es una de las vedettes más conocidas del espectáculo peruano, con miles de seguidores en redes como Instagram y OnlyFans, y que deslumbra a millones de hombres de todo el mundo con sus infartantes curvas, pero que tuvo que enfrentar muchas dificultades, penurias y abusos para disfrutar hoy de su éxito, tal como reveló a Trome hace algunos días.

Deysi hoy pasea su espectacular cuerpo por exclusivas playas paradisíacas, gracias a su trabajo como modelo o animando eventos, y aunque siempre soñó con las luces del escenario nunca tuvo las cosas fáciles.

La curvilínea bailarina nació el 27 de febrero de 1981 en el pequeño poblado de Querecotillo, en Cajamarca. A los 11 años llegó a Lima para trabajar como empleada del hogar y ahí, desde muy pequeña, empezaría su calvario. “Me violaron a los 13 años (llora) y no dije nada por miedo, pero no aguanté y a los 15 días me fui de esa casa”, contó Araujo en una exclusiva nota con este diario.

Hace algunos años, durante su participación en ‘El valor de la verdad’ que conducía Beto Ortiz, dio detalles sobre ese hecho. “Fui a la cocina a poner una olla grande, él vino, me tapó la boca, me tumbó y... No pedí ayuda porque me amenazó con matarme. Es algo que tal vez no puedo superar hasta el día de hoy”, contó en aquella oportunidad.

A tan temprana edad, Deysi no se amilanó, tomó las riendas de su vida y empezó a trabajar vendiendo desayunos. “Al caminar por las calles llegué hasta aquí (señala su casa) que antes era un cuartito y ahora, con mi trabajo, construí mi casa y lo hice vendiendo desayunos en mi carretilla, en la calle las Alhucemas, frente al mercado Santa Rosa en San Juan de Lurigancho. Mi carretilla me costó como 250 soles. Con mi trabajo pude comprarle su cochecito a mi hijito, ahorrar para estudiar ballet en el Museo de Arte y también para el transporte porque quería entrar a la televisión y me iba en el bus hasta Barranco para ver si alguien me tomaba una foto”, contó a Trome.

“Todos los días, durante 5 años estuve aquí, vendiendo mi pan con torrejita, con papita rebozada, con camote, mi maca y quinua. No desmayé porque mi meta era tener una casita para que mis padres vivan conmigo, pues me había separado muy chica de ellos...yo llegué a Lima con casi 12 años a trabajar”, agregó.

El hijo que menciona hoy es un estudiante universitario y también juega fútbol en la ‘U’. Pero la vida del muchacho pudo haberse truncado, pues su padre los abandonó y la familia paterna quiso obligarla a abortar. Araujo tenía 19 años, pero una vez más decidió salir adelante. “Casi me convencen, pero dije ‘no’ (llora). Pasé muchas cosas dolorosas y tristes para sacar a mi hijo adelante. Ahora él es universitario y juega en la ‘U’”, contó.

“Yo era bastante joven, salí embarazada a los 19 años y el papá de mi hijo se fue. Vivía en un cuarto alquilado, el papá de mi hijo se desentendió de mí y yo día y noche lloraba”, añadió conmovida.

Asimismo, Deysi Araujo reveló que cuando dio a luz, seguía trabajando vendiendo comida con su hijo cargado a la espalda. “No iba permitir que le falte algo. Es más, ni siquiera di a luz en una clínica, mi parto fue en el cuartito donde vivía, las señoras que vivían al costado me atendieron”, acotó.

Deysi Araujo cuenta que la violaron a los 13 años y a los 19, el padre de su hijo la abandonó. Video: Trome

INICIOS EN EL ESPECTÁCULO

Vendía desayunos, pero soñaba con las plumas y lentejuelas. Por eso visitaba siempre los sets de televisión y buscaba a los fotógrafos para que la retraten. Finalmente, alrededor del 2006, con mucho esfuerzo pudo comprarse su primer traje de vedette para poder debutar en el espectáculo. “Tenemos muchas anécdotas porque he pasado de todo con esta prenda, le di duro e invertí toda mi platita para comprarlo. Recuerdo que vendía desayunos en el mercado y pude comprar mi primer vestuario con lo que recaudaba de mis ventas. Reuní todos mis ahorros para mandar a hacer mi primer vestuario, que lo mandé hacer en octubre del 2006″, contó hace un tiempo también a Trome.

“Costó algo de 1400 soles, por ahí. Por ese entonces era más cómodo, ahora son más caros. Yo era feliz teniendo mi primer vestuario, decía: ‘Ya soy una vedette’. Poco a poco fui mandando hacer en diferentes colores, con temática de ‘Navidad’ y también ‘Año Nuevo’. Ahora tengo vestuarios de todos los colores”, agregó.

Daysi Araujo se emociona al recordar a sus padres y a su querido Querecotillo en Cajamarca

Deysi recordó que dio esos primeros pasos sin necesidad de canje. “No todo es canje, en vestuarios nadie te da canje porque es una herramienta de trabajo, gracias a esto (trabajo de vedette) tengo este techo y mis cositas. No me avergüenza para nada, al contrario, me siento súper orgullosa de haber sido vedette y feliz porque he conseguido muchas cosas. Se me han abierto muchas puertas y si he viajado al exterior es gracias a mis plumas y lentejuelas”, sentenció.

Eso sí, como muchas de las chicas de su generación, Araujo recurrió a las cirugías plásticas para tener más éxito. Poco a poco fue moldeando su rostro y su cuerpo hasta ser la mujer que hoy conocemos.

Así lucía en su adolescencia.

Entre sus grandes romances y ‘ampays’ están el ex chico reality Joshua Ivanoff, el también modelo Greg Michel, el cantante Segundo Rosero, el periodista Álamo Pérez Luna, y hasta los futbolistas Víctor Rossel, Juan ‘Chiquito’ Flores, Josimar Atoche e incluso se le relacionó con Christian Cueva, además de algunos tantos empresarios. Aunque ninguno parece haberse adueñado de ese corazón, que hoy late de felicidad por su éxito, pero que esconde también momentos dolorosos.

VIDEO RECOMENDADO

‘Peluchín’ y su sarcástica frase tras saber el nombre de la bebé del ‘Gato’ Cuba. VIDEO: Willax