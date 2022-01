Deyvis Orosco dijo que el amor llena su vida porque su familia está completa y celebra emocionado que su tema Bonsái sea parte de la banda sonora de la película ‘Sí, mi amor 2′ que protagonizan Julián Zucchi y Yiddá Eslava.

“Bonsái la escribí el año pasado y no me arrepiento, porque el amor lo es todo. Ahora este tema está musicalizando una película y eso me emociona, pero más porque ahora mi familia ya está completa con mi esposa, mi hijo, los amo a todos”, precisó Deyvis

COMUNICACIÓN Y RESPETO

Deyvis Orosco también ha comentó que la base para que su relación con Cassandra Sánchez De Lamadrid sea sólida es porque tiene como pilares la comunicación y el respeto. Y no descarta que puedan casarse este año ‘para estar juntos hasta viejitos’, como dice la letra de su nueva canción ‘Bonsái’.

‘Bonsái’ es una canción que habla del amor eterno y en estos tiempos de pandemia se han separado muchas parejas. ¿En qué te vas a basar para que tu relación no se resquebraje?

Creo que todas las relaciones deben tener dos pilares básicos: el respeto y la comunicación. Respeto en el amplio sentido de la palabra. Una pareja puede estar en desacuerdo en algunos temas, pero tiene que aprender a respetar el punto vista del otro, y lo segundo es la comunicación, porque la vida de pareja no es fácil, que parezca es otra cosa, pero no lo es. A nosotros nos está funcionado bastante bien, reímos mucho e interactuamos, ella ve la parte comercial de la compañía y a fin de mes vamos a lanzar la disquera.

En el video se les ve al final vestidos de novios, ¿ya hay fecha de la boda o será en Hawái como dice la canción?

(Ríe) Con la situación que estamos viviendo creo que no hay que postergar más las cosas. Solo puedo decirte que este año habrá sorpresas.

¿Cómo nace esta canción?

Fue mi revancha, porque cuando recién teníamos poco tiempo con Cassandra, le dije que había compuesto tres temas y todos hablaban del desamor como es la cumbia. Entonces, ella me dijo riéndose: ‘¿Eso te inspiro?’. Y yo le respondí que iba a componerle algo para ella. Pensaba lanzar esta canción el ‘Día de los enamorados’, pero como saben viví un momento muy duro al perder a mi abuelo, pero salí adelante gracias al apoyo de mi madre, mi novia y de todas las mujeres que están en mi vida. Hoy esta canción encierra toda la felicidad que vivo en este momento al lado de mi familia que lo es todo para mí.

