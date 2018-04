‘Deyvis Orosco no es buen cantante’, asegura Alejandro Zárate, líder de ‘Pintura roja’

El músico y compositor Alejandro Zárate, líder de la emblemática agrupación ‘Pintura roja’, aseguró que Deyvis Orosco no es un buen cantante, pero ha sabido mantener el legado que dejó su padre, Johnny Orosco, con ‘Néctar’.



“ Deyvis es muy bueno con el marketing, pero no es un buen cantante. Maneja bien a su grupo. Lo he escuchado, y no llega a la parte aguda, su coro lo tapa bien. Pero debo aclarar que admiro a Deyvis, ha hecho un buen trabajo en su carrera artística, asumió la responsabilidad de mi ‘hijo’ (Jhonny Orosco). Públicamente lo felicito”, expresó Zárate.

En otro momento, criticó a los nuevos representantes de la cumbia, pues no saben lidiar con la fama.



“Actualmente la cumbia ha cambiado mucho, todos son descartables. Respeto a ‘Agua Marina’ porque nunca ha estado metidos en escándalos. En cambio, ‘Los hermanos Yaipén’ contratan caras bonitas, con jale, pero eso pasa rápido. Malogran la cumbia. Hay muchos jóvenes que no están preparados para la fama. Si no los cuidas, si no los trabajas como debe ser, a la larga pasa factura. Muchos quedan en el olvido, cuántos cantantes mueren olvidados”, expresó Zárate, quien está celebrando los 34 años de ‘Pintura roja’ y acaba de lanzar ‘Amárrame’.

“Son 34 años ininterrumpidos. De mis canteras han salido grandes cantantes como ‘La princesita Sally’, Toño Centella, Johnny Orosco, entre otros”, dijo.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.