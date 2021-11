Cassandra Sánchez de Lamadrid decidió aclarar los rumores de un alejamiento con la familia de su pareja Deyvis Orosco. La hija de Jessica Newton se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina para abrir sus regalos de baby shower y aprovechó el momento para hablar sobre la madre del cumbiambero, quien estuvo ausente en la fiesta bienvenida de su hijo.

La popular ‘urraca’ le consultó a Cassandra por la ausencia de su suegra en su baby shower y Cassandra respondió que, como ya se conoce, a la mamá del ‘bomboncito’ de la cumbia no le gustan las cámaras de televisión.

“Una de las cosas que tenemos muy claro es que cuando uno ama a su familia, uno respeta. Entonces sin importar cuánta gente comente o trate de hacer o direccionar cosas de manera malintencionada, cuando tú amas a alguien lo pones por encima de todo y yo amo a mi suegra, amo a mi cuñado y siempre los vamos a tener muy presentes en nuestra vida fuera de las redes sociales”, resaltó la empresaria.

Según explicó, el público y sus seguidores tienen que entender que las redes sociales no cuentan la vida diaria de una persona, pues ella sí visita a la mamá y hermano de Deyvis Orosco.

Cassandra de Lamadrid aclara rumores de alejamiento con familia de Deyvis Orosco: “Amo a mi suegra y cuñado” Video: Magaly TV La Firme

“Mi suegra me engríe desde el día uno, me abrió las puertas de su casa, me da todos los tips ahora que estoy embarazada. Todos los días me llama, me pregunta cómo estoy, qué estoy sintiendo, me asegura que es completamente normal, me pregunta cuándo voy a ir a visitarla con Deyvis”, señaló.

“Nosotros no necesitamos tener una foto con ella en redes sociales para que ella sepa y nosotros sepamos que es parte de nuestra familia. Cuando yo conocí a la madre de Deyvis, entendí por qué él es como es”, agregó.

JESSICA NEWTON SOBRE MAMÁ DE DEYVIS: “ES SENCILLA”

La madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid, Jessica Newton, también aclaró que tiene una buena relación con la mamá de Deyvis Orosco y aseguró que la familia está más unida que nunca.

“La gente no está acostumbrada a ver a una pareja tan feliz y unida donde la familia en general estamos agradecidos por esta unión porque nos ha llenado de alegría desde el día uno. Yo he conversado con mi consuegra, es una mujer sencilla, una mujer tímida, pero no por eso menos amorosa ni menos delicada. Si ella quiere permanecer en el anonimato, la respeto”, dijo.