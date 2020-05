El cantante Deyvis Orosco contó que la convivencia en cuarentena está ayudando a fortalecer su relación sentimental con la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez, a quien denominó como la ‘dueña de la casa’ y ‘experta en postres’.

“Ahora estamos compartiendo roles, tal como tiene que hacer una pareja, y es una experiencia muy bonita. Ella cocina muy rico, ha aprendido en estos días, yo ya sabía hacerlo porque sé que hombre que sabe cocinar enamora. Estamos pasándola bonito, ella se metió a la cocina, es experta en postres, ahora se ha convertido en la dueña de la casa y yo la apoyo”, expresó el popular ‘bomboncito’ al programa ‘América hoy’.

Asimismo, dijo que le gusta compartir los gratos momentos que pasa con su novia a través de las redes sociales.

“Estoy feliz. Siempre he dicho que mi vida personal la mantengo al margen, pero ahora debido a cómo se maneja la tecnología… el tratar de ocultar las cosas ya no se puede. Ambos estamos en un momento muy lindo y todo está plasmado en redes sociales”, aseguró el músico, quien añadió que está alistando nuevos proyectos musicales.

“Esto (pandemia) es un tema que nos ha tocado sin esperarlo, es algo que no se había visto nunca antes en el mundo, nadie estaba preparado para esto. Creo que, como país, tenemos que hacer muchas correcciones, reorganizarnos, pero sobre todo aprender muchas cosas”, indicó.

Por último, recordó a su papá Johnny Orosco, quien falleció hace 13 años.

“Siempre lo tengo presente y no soy la única persona que ha perdido a un ser querido, lo único que tengo para decirles es que, realmente, ellos se van o mueren cuando uno los olvida. Mientras uno tenga su recuerdo vivo ellos van a seguir con nosotros. Yo siento que él me acompaña todo este tiempo, en estos 13 años él ha tenido mucho que ver en lo que me ha pasado, pero también en el cariño de la gente. Yo no sería quien soy si no fuera por toda esa gente que me sigue”, concluyó.