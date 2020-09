El líder del Grupo Néctar, Deyvis Orosco cumple 34 años y lo celebró al lado de su novia Cassandra Sánchez, con quien convive desde antes que iniciara la pandemia por el nuevo coronavirus.

“Mi gente muchas gracias por todas sus muestras de cariño y apoyo a lo largo de todos estos años. Celebro un cumpleaños diferente pero con la familia gracias mi reina @casemaze por la sorpresa y ser parte de este nuevo año”, escribió Deyvis Orosco en su cuenta de Instagram.

De inmediato, su novia Cassandra Sánchez le envío un extenso y tierno mensaje donde declaró todo el amor y admiración que siente por el cantante. Incluso escribió su deseo de tener hijos con él.

“Y cuando nuestros hijos nos pregunten como logramos conquistar el mundo, les contaré sobre el momento en el que me tomaste de la mano y me dijiste ‘hagámoslo juntos’. Feliz Cumpleaños Mi Vida, no me canso de repetir que si la gente conocieran al hombre detrás del artista quedarían tan enamorados como yo. Desde tu inquebrantable espíritu frente a cualquier adversidad hasta tu noble corazón que tiene la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Siempre creí que los príncipes de Disney eran muy buenos para ser ciertos, hasta que conocí a un rey que decidió construir nuestro reino de mi mano”, escribió Cassandra en su red social.

Además, le agradeció por mostrarle que lo imposible se puede convertir en realidad y deseó que todos los planes del cantante se cumplan para este año. Mensaje que Deyvis, sin miramientos, contestó con un: “Mi reina, te amo”.

Deyvis Orozco prepara su primer concierto virtual denominado ‘El regreso’, que se realizará el 24 de octubre a las 8 de la noche y las entradas ya están a la venta en Teleticket.

Deyvis Orosco celebra su cumpleaños