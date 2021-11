Magaly Medina considera acierto de Gisela de traer a Deyvis Orosco a El artista del año : “Ella sabe su negocio”

Magaly Medina no podía hacer ajena a lo que fue la primera gala de El Artista del Año, programa emitido todos los sábados por América TV, y se fue con todo, sin embargo, cuando se trato de hablar de su amigo Deyvis Orosco.

“¿A Deyvis porque lo pone? Porque ha cobrado otra vez relevancia, ha hecho conciertos y está próximo a tener un bebé, y, por supuesto. ella quiere explotar eso todas las semanas. Y Deyvis, ¿ya nació el bebé? Lo que ella quiere es esto: ¿ya habla?, ¿ya camina? Eso va a hacer. Ella sabe su negocio”, afirmó Magaly Medina.

¿Qué dijo Deyvis Orosco sobre su ingreso a El Artista del Año?

“La verdad que mucha emoción. Estamos de vuelta primero después de casi dos años por el tema de esta para obligatoria. Muy emocionado por la plataforma que significa esto para los artistas y gente. En este caso, ver a colegas reactivarse, a mí me emociona mucho que ellos puedan tener la posibilidad de esto que cada vez se ve con más frecuencia que es el regreso a los escenarios porque de a pocos se está reactivando, esto le sirve de mucha ayuda. A mí en particular como jurado en esta nueva etapa, es un nuevo comienzo, porque no solo comienzo como artista, sino regreso a la vida como papá, que se está alineando todo posteriormente de esta para obligatoria que hemos estado descansando. Siempre he dicho, Deyvis Orosco hace cosas que no pasan así nomás, regreso con cosas fuertes, ahora como jurado de El Artista Del Año”, afirmó.

