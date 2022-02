FUERTE Y CLARO. Deyvis Orosco se presentó EN VIVO como invitado en el programa ‘En Boca de Todos’ y decidió responderle a Magaly Medina por decir que le pidió por segunda vez la mano a Cassandra Sánchez debido a una estrategia para sus conciertos. Sin embargo, el ‘bomboncito de la cumbia’ lo aclaró.

Pese a que Tula Rodríguez insistió en que no tenía que dar explicaciones, el cumbiambero decidió hacerlo para evitar las especulaciones. Según dijo, su pedida de mano durante uno de sus conciertos en Huancayo fue un detalle romántico que él quiso tener.

“Hoy se habla del detalle que yo tuve para con ella porque nadie sabe los detalles que ella tiene conmigo. Hay una frase que dice que detrás de un gran hombre, hay una gran mujer, pero creo que no calza conmigo. Desde el primer día, hemos comenzado a combinar a la par como una pareja”, dijo.

En esa línea, precisó que, si bien le pidió la mano el año pasado, en esta ocasión es especial pues la situación de la pandemia ha ido mejorando

“ Lo aclaro, la primera vez, saliendo de este programa, la sorprendí en octubre, pero fue una pedida muy sencilla, muy íntima porque el mundo estaba de otra manera , todos estábamos cuidados, con mascarillas. Sin embargo, ella es una mujer que se merece todo, y es por eso que el mundo ha regresado”, argumento Deyvis Orosco.

DEYVIS SE REFIERE A MAGALY

Deyvis Orosco precisó que él tiene claro su vida privada, sin embargo, también toma en cuenta lo que quieren saber sus fans. Tras ello, recalcó que sí le dio un segundo anillo a Cassandra puesto que se casan este año.

“Ella se merece eso y más, me ha regalado lo más maravilloso. Entonces solamente para estar aclarándolo, yo le regalé un segundo anillo . Ella no sabía absolutamente nada... Mi vida de trabajo no va a cambiar, esa pedida no fue por algo que no sea especial sino porque este año nos vamos a casar ”, sentenció.