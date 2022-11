Deyvis Orosco fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina saliendo del conocido sauna ‘Thai Club Spa’, el cual ofrece masajes tántricos, durante la madrugada completamente solo. Ante ello, ‘Metiche’ lanzó una teoría de cuánto pagó el ‘Bomboncito’ de la cumbia.

En el programa matutino de ‘D’Mañana’, el conductor explicó el costo por sesión que tendrían estos masajes y el total que pagó el cantante. “Tengo una teoría que quiero decir, si cobraban por masaje con final 600 soles por 45 minutos. De repente, el señor pagó 11 horas de masajes felices que serían 600 soles por 11. Cuánto sale: 6 mil 660 soles. Porque, a veces uno no se siente satisfecho con un solo masaje ”, explicó.

‘Metiche’ sobre comentarios de Jessica Newton a Magaly

De igual manera, indicó que Jessica Newton no brindará declaraciones sobre el comportamiento del cumbiambero. “ No quiere hablar, ni opinar, https://trome.pe/noticias/deyvis-orosco/?ref=tr sobre las 11 horas que pasó su yerno Deyvis Orosco en este sauna”, dijo.

Por si fuera poco, el conductor comentó sobre la respuesta de la exreina de belleza a Magaly Medina, quien le dijo que mejor siguiera a Alfredo Zambrano. “Magaly dice que no necesita mandar a ningún ‘chacal’ que vea a su esposo, la gente lo puede grabar. Su esposo es acosado todo el día en su trabajo, en la calle, el restaurante. Lo graban un millón de celulares ”, señaló.

Jessica Newton arremete contra Magaly y recomienda un ‘ampay’ del notario

Jessica Newton fue entrevistada por ‘Amor y fuego’, donde no quiso hablar de su yerno, pero contestó a Magaly Medina. “Las relaciones, como cuando se lo dije a ella, que tenía problemas en su relación personal, son de dos no de tres. Lo que hagan o no hagan, a mi no me interesa. Se divertirían más si siguen a Alfredo Zambrano (...) Se divertirían más si siguen a Alfredo Zambrano”, indicó.