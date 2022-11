LE CREE TODO. Jessica Newton fue nuevamente consultada por las imágenes de Deyvis Orosco y sus 11 horas al interior de un sauna de ‘dudosa’ reputación. La organizadora del ‘Miss Perú' aseguró que respalda completamente a su yerno y que le debe respeto porque hace muy feliz a su hija Cassandra Sánchez.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Jessica reveló que el ‘bomboncito de la cumbia’ siempre acude al sauna por reuniones de trabajo o placer, y que incluso se comunica con su pareja desde ese lugar.

“ Desde que lo conozco va al sauna y se reúne con un montón de gente y conversa con Cassandra desde el sauna . No tengo por qué juzgar a nadie. Mira Rodrigo, pasan cosas en todos lados. Cada uno val sauna que quiere (...) Soy tan feliz en mi matrimonio porque nunca le he dicho a mi esposo qué debe hacer”, dijo.

Además, dejó en claro que su familia es completamente feliz con la presencia de Deyvis Orosco.

“Te voy a contar que Deyvis viene con nosotros para pasar Navidad, estoy feliz con mi yerno, lo quiero muchísimo, no juzgo su vida personal , es la manera en la que me gustaría que me respete a mí mi suegra y así lo hace, así que respeto y consideración. Casandra le cree porque es su esposa y a mí no me toca creerle ni no creerle, a mí me toca respetarlo y quererlo porque hace feliz a mi hija y a mi nieto. Yo no soy la que le toca defenderlo o juzgarlo porque ese es el papel de su pareja”, precisó.

TROME | Jessica Newton sobre Deyvis Orosco y Magaly

JESSICA NEWTON ‘CUADRÓ' A PELUCHÍN

Jessica Newton se incomodó EN VIVO con Rodrigo González quien le preguntó por Deyvis Orosco y Magaly Medina.

“ La gente dice que lo que pasa es que están haciendo todo esto para sostener y no darle gusto a la Magaly ”, mencionó ‘Peluchín’ tras el ampay de los ‘urracos’ a Deyvis Orosco en un sauna.

Al escucharlo, Jessica Newton se incomodó y arremetió contra el conductor del magazine de espectáculos para dejarle en claro que Magaly ya no forma parte de su vida.

“ No seas chistoso , vamos a pintar a las chicas que están pintando. A mí sí me da risa que todavía sigan pensando que mi vida pueda girar en torno a otra persona . No, por dios, creo que le acababan de lavar el auto. No sé, yo tampoco, Rodrigo, Gigi, yo creo que esto es una noticia que a ustedes les genera rating, yo siempre he dicho que me pone bastante incómoda porque es él es mi yerno y le debo respeto. Entiendo tus bromas, pero no las hago”, dijo.