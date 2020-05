Deyvis Orosco dijo que aunque su padre, el líder de ‘Néctar’, Jhonny Orosco, ya no esté físicamente, sigue presente en su corazón.

“Desde el día que mi papá se fue le prometí que su legado no iba a desaparecer y creo que lo he cumplido porque su música sigue viva. Son 13 años (ayer) desde que se fue y el vacío que dejó no se va a llenar nunca, lo extraño mucho, pero sé que en este tiempo él ha tenido mucho que ver, porque ha sido como mi ángel, para alcanzar las metas que me propuse y siempre me está cuidando. Mientras esté en mi corazón, jamás se irá”, dijo.

¿Cómo estás haciendo con tus músicos y tus shows en esta cuarentena?

Sigo en comunicación con mis músicos y a fin de mes lanzaré una nueva canción. Soy de las personas que en medio del problema siempre ve una oportunidad.

También estás enamorado, publicaste un post que decía: Confianza nivel Dios, cuando Cassandra te cortaba el cabello.

Eso hace el amor en tiempos de cuarentena, ya van a ver cómo quedé.