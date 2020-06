Deyvis Orosco recordó a su padre Johnny, fundador del Grupo Néctar, en el Día del Padre. El ‘bomboncito de la cumbia’ rememoró a su progenitor como “su mentor y mejor amigo” y agregó que tienen en común “la lucha, su entrega y las ganas de querer más”.

“Hablar de Johnny no solo es hablar de mi papá, es hablar de mi mentor, mi mejor amigo. De la persona que me demostró con ejemplos que cuando uno quiere realmente algo, tiene que ir tras ello como él fue por sus sueños. Y trabajar duro, porque la vida no es fácil”, dijo el intérprete de ‘Pecadora’ en entrevista para El Comercio.

Deyvis Orosco se acordó cuando su papá le enseñó a montar bicicleta, sin embargo, él como cualquier niño quiso desistir cuando se caía, pero Jhonny le pidió que siga adelante hasta que lo lograra.

“Como todas las personas que recién están aprendiendo, las primeras veces te caes. Y cuando eres niño a veces ya no quieres volver a subir. Pero él me decía: ‘No pasa nada. Eso no te va a ganar’”, mencionó la pareja de Cassandra Sánchez.

Para el heredero musical de Jhonny Orosco, él tiene gran similitud con su padre, sobre todo, con el carisma y facilidad para caer bien a la gente y aseguró que el camino que se ha labrado ha sido con mucho esfuerzo.

“Además de ese carisma, nos parecemos mucho en la lucha, su entrega y las ganas de siempre querer más. Por más difícil que sean las circunstancias, no vamos a dejar que nada nos venza. Eso es lo que estoy haciendo”, concluyó el cantante, quien perdió a su padre en 2003.

