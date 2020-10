COMPROMETIDOS. Deyvis Orosco le pidió matrimonio a Cassandra Sanchez De Lamadrid. El cantante hizo el anuncio en Magaly Medina. En una transmisión en vivo, el también actor le contó a la conductora que él y su novia, Cassandra Sanchez De Lamadrid, se comprometieron.

Magaly Medina felicitó a la pareja de recién comprometidos. “He llorado como una loca, he llorado (...) estábamos conversando, no se me ocurrió, estábamos hablando de lo que era Cassandra para él", cuenta Jessica Newton, mamá de la novia de Deyvis Orosco.

La conductora le pidió a Cassandra Sanchez De Lamadrid que “le muestre la roca”. “Maga, tú sabes que hay un vínculo muy fuerte, no puede haber mejor momento que este, gracias por el cariño de siempre, aquí con nuestra canción”, cuenta Deyvis Orosco.

En su cuenta de Instagram, Deyvis Orosco le dedicó unas conmovedoras palabras a su prometida. “Toma mi mano y no la sueltes ,aquí estaré siempre para cuidarte. Llegaste cuando menos lo esperaba y te convertiste en parte de mi vida. Ahora a escribir nuestra Historia Juntos. Te amo mi reina”, agrega.

Mientras que Cassandra Sanchez De Lamadrid también le contó a sus seguidores de Instagram lo emocionada que se siente de comprometerse con Deyvis Orosco. “Sí , sí, sí , un millón de veces sí, mi amor. ❤️Te amo sin principio ni final. Porque este amor no tiene tiempo, ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia”, anota.