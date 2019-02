"Deyvis Orosco es mi complemento", dijo Cassandra Sánchez, la hija de Jessica Newton sobre su relación con cumbiambero

“Deyvis Orosco es mi complemento y estamos felices”, sostuvo Cassandra Sánchez, la hija de Jessica Newton sobre su relación con el cumbiambero con quien celebrará su primer ‘Día de San Valentín’, esta noche en el concierto ‘Juntos’, en Plaza Norte, donde compartirá escenario con ‘Nacho’ y Jonathan Moly.



“Es un hombre muy trabajador y aplaudo eso, porque nunca para y siempre busca desarrollarse. Somos un equipo, soy su novia y lo apoyo en todos los retos”, precisó Cassandra.



Se les ve muy felices en las fotos que compartes en tus redes…

Guardamos los detalles y momentos especiales para nosotros, pero estamos muy felices.



Celebrarán su primer ‘Día de San Valentín’…

Será muy activo, mezclando cumbia, salsa y reggaetón, porque lo celebraremos en Plaza Norte. Estaré en primera fila, cantando y bailando.



Tu madre Jessica ha tenido palabras de elogio para Deyvis…

Se llevan muy bien, estoy contenta porque cuando empiezan a conversar no paran y eso me hace más feliz, porque la familia es lo más importante para mí.



¿El siguiente paso es formalizar la relación?

Vamos paso a paso.



Deyvis ha manifestado que desea ser papá en un futuro…

Estamos disfrutando.



¿Sueñas con casarte y tener una boda mágica?

Siempre he sido una persona que más que soñar con la boda, he soñado con encontrar a un hombre que me acompañe en mi vida, pienso más en la persona con la que terminaré mis últimos días.



‘ES UNA MUJER INTELIGENTE’

“Mi vida privada es lo que más voy a cuidar siempre, pero estoy feliz. Cassandra es una mujer muy inteligente”, refirió Orosco.