Deyvis Orosco sobre su papá: "Aún lo extraño mucho" [VIDEO y FOTOS]

En este Día de la Madre, Deyvis Orosco tiene sentimientos encontrados, pues se cumplen once años de la trágica muerte, en Argentina, de su padre Jhonny, líder de Néctar. Ese durísimo episodio marcó su vida, lo hizo madurar, convertirse en el hombre de la casa, crecer como profesional y traspasar fronteras con su música que sonará fuerte en Rusia, durante el Mundial.



Hoy hace once años partió tu papá...

Sí, ha sido difícil, aún lo extraño mucho. Tenía 20 años y tuve que anteponerme a una pérdida para ser el hombre de la casa, convertirme en el soporte de mi madre y hermano.



¿Tu mamá cómo está?

Tranquila y agradecida con lo que uno de sus hijos ha logrado, que es imponer su propia marca como Deyvis Orosco. Desde nuestra tragedia siempre le dije que se sintiera orgullosa de mí. Mi mamá es mi motor, vivo enamorado de ella.



¿Dejarías que rehaga su vida?

Cuando pasó lo de mi papá, mi mamá tenía 38 años, era joven y en algún momento le dije que rehaga su vida, pero me respondió: ‘Hijo, es bueno saber que piensas en mi felicidad, pero déjame vivir con el recuerdo más lindo que me dejó tu papá, que son ustedes’. Su historia de amor fue muy bonita, fue su único enamorado, novio, hombre y ella desea que sea así hasta que se encuentren en el cielo. Yo espero que el día que me enamore, me toque una mujer así.

¿Tu mamá te pregunta cuándo te enamorarás?

Después de la relación que todos conocieron (con Andrea San Martín), me he enamorado, pero siempre he mantenido mi vida privada alejada de la profesional, pero digamos que en este momento estoy feliz.



¿La frase ‘con cariño’ es tuya o de tu papá?

Era de él, solo que la decía más alto y yo tengo otro estilo, le pongo su ‘feeling’.



¿Te gusta la chapa de ‘Bomboncito’?

Ahora me dicen: ‘Habla, bombón’... yo, feliz.



Ahora haces megaconciertos...

Sí, entramos a la historia y lo digo orgulloso, porque los shows que presentamos, como el de este 19 de mayo en el Huaralino, han superado en ‘rider técnico’ y puesta en escena a conciertos como los de Marc Anthony y Nicky Jam.

Alejandro Zárate (líder de ‘Pintura Roja’) dijo que aunque haces buenos shows, no cantas. ¿Eso te molesta?

Para nada, pero me sorprendió su comentario, porque a Alejandro lo conozco desde niño y le tengo cariño, estuve en su aniversario y me escribió para decirme que fue un malentendido, se disculpó, pero respeto su opinión. Igual sigo adelante porque quiero ‘comerme el mundo’ y deseo que nuestra música se escuche en todos lados.



¿Cómo sucederá en Rusia...?

(Ríe) solo puedo decir que es algo grande, se van a sentir orgullosos... La cumbia sonará en Rusia.