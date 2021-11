Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid están a punto de convertirse en padres y por ello hace unos días celebraron en un exclusivo hotel miraflorino el baby shower del pequeño Milán que viene en camino. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los seguidores de la pareja: la familia del cumbiambero no se encontraba presente.

Según fuentes de Trome, ningún miembro de la familia de Deyvis Orosco como su madre Eva Atanacio y hermano Piero Orosco estuvieron presentes en el baby shower. En las nueve mesas que había al interior de la sala de eventos solo se encontraba familia y amigos de Cassandra y su madre Jessica Newton, así como el padrino del bebé, quien sería cercano a Deyvis. ¿Qué ocurrió?

Una usuaria de Instagram se percató de este detalle y comentó en una fotografía por la madre y hermano del ‘bomboncito’ de la cumbia, sin embargo, la reconocida organizadora de eventos Jessica Newton respondió: “Todos muy bien, muchas gracias”.

MADRE DE DEYVIS OROSCO ALEJADA DE LAS CÁMARAS

La decisión de la madre de Deyvis Orosco de no aparecer en el baby shower de su futuro nieto habría sido para seguir manteniendo su privacidad y estar alejada de las cámaras de televisión, como siempre lo ha querido.

Semanas atrás, la ausencia de la familia de Deyvis Orosco llamó la atención por lo que la hija de Jessica Newton tuvo que salir al frente a aclarar para evitar mayores especulaciones.

“A mi suegra no le ha gustado aparecer o exponerse desde la época en la que el papá de Deyvis era famoso. Siempre ha decidido mantenerse al margen. Tanto ella como mi cuñado nos han pedido respetar su privacidad y que no subamos fotos ni contenidos con ellos en redes sociales. Esto no quiere decir que no compartamos momentos lindos juntos o que no tengamos fotos juntos, todo lo contrario, mi casa tiene varias imágenes hermosas”, escribió en una storie de Instagram.

Cassandra Sánchez recalcó que, por más que el público le exija algo, ella no cumplirá con esos deseos pues siempre antepondrá el bienestar de su familia.

“Entonces no, no tiene nada de raro. Se llama respeto y solo porque la gente o público general pretenda exigir que algo, se haga. Nosotros siempre vamos a respetar los deseos de nuestra familia. Aunque eso signifique tener que soportar los comentarios llenos de prejuicios tóxicos que he visto en varias personas”, agregó.

DEYVIS OROSCO DEDICA TIERNO MENSAJE A SU MADRE

Muy pocas veces se ha visto que el cumbiambero Deyvis Orosco publique fotografías con su madre, sin embargo, fue en una ocasión especial que le dedicó un tierno mensaje. Para el Día de la Madre de este año, el cantante le agradeció por todo el apoyo que le ha brindado a lo largo de su carrera musical.

“No alcanzarían las palabras para describir todo el Amor que siento por ti, día con día trabajo incansablemente para que te sientas orgullosa del hombre en el que me convertí, y todo eso es gracias a ti. Gracias Mamá por haber creído siempre en todo lo que te decía, el tiempo pasó y te cumplí !! Le agradezco a Dios porque me regalo a la mejor Mamá del mundo”, escribió el ‘bomboncito’.