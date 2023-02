En la última edición del programa “Magaly TV: La Firme” se hizo público una denuncia por estafa contra el cantante Deyvis Orosco, yerno de Jessica Newton.

Ante esta situación, un medio local se comunicó con la organizadora del Miss Perú para consultarle al respecto y Newton minimizó el informe presentado por ‘La Urraca’.

“No veo ese programa (por ‘Magaly TV: La Firme’, no me interesa nada de lo que digan en ese programa. No pierdo mi tiempo en nada que no me interese” , dijo Jessica en declaraciones para La República.

¿POR QUÉ DEYVIS OROSCO FUE DENUNCIADO POR ESTAFA?

Orosco fue denunciado por estafa, por un empresario que lo acusó de pagarle un adelanto de 15 mil soles por una presentación en Abancay, por la cual ‘El Bomboncito de la cumbia’ nunca se presentó. Por ello, el cumbiambero fue demandado ante el Poder Judicial por 130 mil soles.

Trome | Denuncia contra Deyvis Orosco ( Magaly TV)

El empresario Crisman Salas señaló que pagó un adelanto de 15 mil soles por la presentación del ‘Bombocito’ en Abancay. Lamentablemente una semana antes, el yerno de Jessica Newton canceló la presentación.

Pese a ello, el empresario afirmó que intentó llegar a una conciliación con el cantante de cumbia; pero él nunca respondió a sus intenciones de llegar a un acuerdo.

Ante esta situación, Salas decidió interponer una demanda por la vía Judicial contra Deyvis.

