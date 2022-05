Deyvis Orosco tenía 20 años cuando le tocó asumir la responsabilidad de su familia tras el fallecimiento de su padre Johnny Orosco, líder de la agrupación del ‘Grupo Néctar’. El cumbiambero ofreció unas declaraciones del programa ‘Estás en Todas’ y recordó todo lo vivido tras el accidente de tránsito que acabó con la vida de su papá.

“15 años donde de un momento a otro, efectivamente, no solamente cambió mi vida, sino que cambió la historia de la música popular en el país, llegó a posicionar al género como uno de los más potentes . Más allá de eso, este accidente hizo que se reconociera como parte de nosotros, algo que no terminaba de ser aceptado”, dijo el ‘bomboncito de la cumbia’.

Deyvis Orosco recordó aquel fatídico día en el que tuvo que viajar a Argentina para repatriar el cuerpo de su padre y de todos los integrantes de la orquesta de cumbia. Señaló que intentó pensar que lo que ocurría no era cierto.

“ Se convirtió en alguien que jamás pensó, el día de hoy su legado sigue vivo , canciones como el Arbolito, Pecadora, Ojitos Hechiceros, son infaltables en cualquier reunión, no solo en un sector, sino que en todo el país”, acotó.

“Él debe estar feliz porque llegó a ser más grande de lo que imaginó, él me preguntaba qué canciones me gustaba para saludarme y en ‘Pecadora’ él dice Deyvis Orosco y hasta ahora se sigue bailando”, agregó.

Ya ha pasado 15 años desde que los integrantes del 'Grupo Néctar’ fallecieron en un trágico accidente vehicular en Argentina. Deyvis Orosco, hijo de Jhonny Orosco, recuerda cómo fue ese terrible capítulo que le tocó vivir junto a los demás miembros de la agrupación y cómo aún siguen honrando artísticamente el legado de su padre. (Fuente: América TV)

CHOLA CHABUCA EXTRAÑA A JHONNY OROSCO

Ernesto Pimentel, la ‘Chola Chabuca’, también le dedicó unas palabras al padre de Deyvis Orosco. El artista argumentó que su partida le marcó la vida tras las experiencias que vivió con él.

“Sus partidas marcaron a muchas personas, Jhonny Orosco representa alguien a quien yo siempre he admirado, nutre mis experiencias. Era una persona sencilla, cercana, talentosa, y de pronto la vida me lo pone en distintos programas de televisión, pero su partida me hace reconocer a Deyvis”, puntualizó.