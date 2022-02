QUÉ FUERTE. Deyvis Orosco se presentó en vivo en el programa ‘En Boca de Todos’ para presentar su nueva canción y también para responder a Magaly Medina, quien dejó entrever que abandonó a sus dos perritos en un albergue de Pachacamac donde recibiría malos tratos.

El cantante de cumbia aclaró que, al igual que todos, se vieron sorprendidos junto a Cassandra Sánchez por el informe de Magaly Medina donde cuestionan la crianza de sus mascotas. Precisó que se dio una información completamente falsa.

“El día de hoy estoy aquí porque ya tenía un compromiso pactado con ustedes sobre una canción que yo estoy sacando. A lo único que me he dedicado a los 15 años de mi carrera ha sido a trabajar. No hay una información correcta, nunca he estado en esta situación... He tenido la posibilidad de hacer que la gente conozca lo que pasa, estoy muy mortificado, quiero mandar un abrazo a mi esposa”, dijo el cumbiambero.

En esa línea, resaltó que en los últimos días ha recibido muchos ataques de parte de la conductora de ATV. Primero fue lo de su compromiso con Cassandra, y ahora sobre el estado de sus mascotas, resaltó.

“Siempre he sido perfil bajo, lo único que he mostrado ha sido mi trabajo, y en los dos últimos años la vida me ha regalado momentos que no imaginé como tener a mis cachorros que son mis hijos. Hace dos días se habló de mí por un tema personal, lo cual decidimos no decir absolutamente nada, pero cuando ya se toca a la familia no puede haber cosas a medias”, señaló.

En otro momento, Deyvis Orosco dijo esperar que Magaly Medina haya emitido el informe por desconocimiento, puesto que han mantenido una amistad por varios años.

“Siempre he estado al tanto de ellos. Yo quiero pensar que la señora Magaly, que hizo un reportaje, al igual que ella pensó que nosotros no estábamos al tanto de esto, quiero pensar que la información que le dieron no era la correcta”, precisó

“Mi esposa y yo estamos tranquilos, pero aquí ha habido una persona que ha sido afectada. Niego que mis perros estén en abandono, no es un albergue sino un centro especializado de mascotas dirigido por una persona que se llama Henry. Él no es el dueño de ese negocio, sino es parte de nuestra familia”, argumentó.

DUEÑO DE MAGIC DOG SE PRONUNCIA

Henry, el dueño de Magic Dog, centro especializado para mascotas, se pronunció en vivo y lloró debido a los constantes ataques que ha recibido tras el informe de Magaly. Al ver las imágenes, Deyvis Orosco rompió en llanto.

“Me siento triste, este es mi emprendimiento, soy una persona que nació desde abajo, discúlpenme... Tengo muchos años en esta empresa, me encanta lo que hago, estoy muy apenado por lo que está pasando. No sé cuáles son los motivos para hacer esto. Hay mucha gente que me maldice, me trata mal”, señaló