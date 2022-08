Luego de las fuertes críticas de Magaly Medina al look de Deyvis Orosco, el ‘Bomboncito de la cumbia’ habló para la prensa y explicó por qué usa lentes oscuros todo el año, algo que la urraca calificó como ‘huachacho’ en uno de sus más recientes programas.

“Es un estilo de hace muchísimos años que yo creo que es lo que también se viene a aportar aquí. Lo primero que tenemos que tener claro los artistas es que no somos pepitas de oro para gustarle a todo el mundo” , dijo el cantante, descartando que se avergüence de sus raíces peruanas, tal como delizó la conductora de Magaly Tv La Firme.

En ese sentido, Deyvis Orosco restó importancia a las críticas de Magaly y aseguró que no cambiará su look para agradarle a sus detractores. “Tengo varios años aquí en el medio, pero hay ambos tipos de comentarios: los que pueden tener un punto de vista, que son muy graciosos, los malintencionados también y los que sí entienden que es parte de; y creo que cada quien construye lo suyo, o sea, si tú ves mi bus, aparece mi foto con lentes porque es parte de mi identidad ”, indicó el ‘Bomboncito’.

¿QUÉ DIJO MAGALY DE DEYVIS OROSCO?

Magaly Medina le dedicó varios minutos de su programa para arremeter en contra del yerno de su examiga Jessica Newton, Deyvis Orosco. Y es que el cumbiambero sacó una nueva canción con la exMiss Perú Janick Maceta.

“A mí me parece que Janick es muiy guapa, hizo un papel impresionante en el Miss Universo, pero Janick no canta nada, está igual que Deyvis, porque Deyvis no canta nada, no tiene la voz de su padre. Es algo que yo sé pero no se lo quería decir por no herir susceptibilidades porque ya saben cómo es la suegra y de verdad yo no quería pelearme con ella”, dijo la urraca.

Asimismo, aseguró que son las coristas del cantante quienes hacen todo el trabajo de voz sobre el escenario y que hace rato tendría que haber contratado un profesor de canto para que lo dé todo de sí en sus conciertos.

Por otro lado, Magaly Medina seguró que el tema de Deyvis Orosco y Janick Maceta no tiene tantas vistas en YouTube y aseguró que con ayuda, cualquiera puede ser cantante. “Con un poco de autotune y ciertos efectos en la voz cualquiera es cantante hoy en día, hasta Deyvis”. arremetió la conductora de Magaly Tv La Firme.

MAGALY RAJA DE LENTES DE DEYVIS

Magaly Medina también criticó que Deyvis Orosco use lentes de sol todo el tiempo. “No es Maluma, no es J Balvin. Es un chico que está con sobrepeso, un chico con raíces peruanas y debería estar orgulloso de su cara y de sus ojos. A mí nunca me ha parecido bien y siempre me lo callé, de verdad que soy muy considerada cuando me acerco mucho y le tengo mucho cariño a la gente... temo destrozarlos, pero eso de los lentes es horroroso”, indicó la urraca, recordando que el cantante fue al baby shower de su hijo con lentes oscuros.

