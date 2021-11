Deyvis Orosco sobre Gisela Valcárcel: “Tenemos una gran amistad, hay un cariño enorme”

¡Fue una bomba su presencia! Así como lo leen señores. Nadie tenía el nombre de Deyvis Orosco como jurado de El Artista del Año y la ‘Señito’ Valcárcel volvió a mover sus fichas para ser noticia.

Al término de la primera gala, el cantante de cumbia Deyvis Orosco conversó y dio sus sensaciones tras su llegada como jurado a El Artista del Año. Ojo, no es la primera vez que tiene ese rol, ya que anteriormente en otro reality cumplió ese rol y lo hizo bien dado su conocimiento de canto y manejo escénico.

¿Qué significó para ti formar parte de El Artista Del Año?

La verdad que mucha emoción. Estamos de vuelta primero después de casi dos años por el tema de esta para obligatoria. Muy emocionado por la plataforma que significa esto para los artistas y gente. En este caso, ver a colegas reactivarse, a mí me emociona mucho que ellos puedan tener la posibilidad de esto que cada vez se ve con más frecuencia que es el regreso a los escenarios porque de a pocos se está reactivando, esto le sirve de mucha ayuda. A mí en particular como jurado en esta nueva etapa, es un nuevo comienzo, porque no solo comienzo como artista, sino regreso a la vida como papá, que se está alineando todo posteriormente de esta para obligatoria que hemos estado descansando. Siempre he dicho, Deyvis Orosco hace cosas que no pasan así nomás, regreso con cosas fuertes, ahora como jurado de El Artista Del Año”.

En redes se filtró la posibilidad de que estés en El Artista del Año como cantante, ¿te hubiera gustado estar en esa faceta?

Lo que pasa es que creo yo que he quemado varias etapas, como ya lo manifestó Gisela tenemos una gran amistad, hay un cariño enorme. Ella me invito a cantar en un estadio y tengo casi 15 años de carrera, que me ha permitido a mí desarrollar varias cosas. De esta manera que, cuando me invitaron de jurado para mí fue un tema de honor y acepte inmediatamente porque es una etapa maravillosa, pero sobre todo por el ambiente tan bonito por las veces que vine muchas veces como artista para presentar una canción nueva. Sin embargo, estar del otro lado ya por mucho cariño y buena onda que haya con los colegas hay que hacer el papel de jurado y para que la gente disfrute de un gran espectáculo en sus casas.

¿Qué rol va asumir Deyvis como jurado?

Es el paquete completo. Yo soy un tipo de perfil muy bajo, sin embargo, los shows que produzco, los artistas con los que me relaciono, no solo en Perú, sino del mundo. Porque soy como el dueño de mi compañía, lo que veo en los colegas es que hay grandes voces, sin embargo, acá se está buscando El Artista del Año, es el paquete completo. Tilsa hizo un comentario del vestido (se refiere a Claudia Serpa), yo lo respeto tranquilamente y perfectamente como lo hizo Adolfo, pero ese artista salió adelante con el show. Lo que busca Deyvis Orosco es el paquete, un poco de respiración, un poco de performance, un poco de dosificación porque al final yo como artista sé que pueden pasar muchas cosas y el jurado junto al público no se deben de percatar de eso.

¿Cómo vas adaptando a esta nueva etapa de papá?

El médico ha dicho que estamos a días de que llegue Milán porque se llamará así la tercera generación de Los Orosco, mi padre la comenzó, la seguí yo y Dios me permite continuar con esto. Siempre me preguntan que si quería que fuese hombre, yo siempre manifestaba con tal que venga sano como está viniendo, y lo estoy esperando con muchas ansias. Lo que ya comienza de aquí en adelante y viviría para él. Como antes le he dedicado mis cosas a mi madre y padre, ahora lo que haga se lo dedicaré a mi hijo.

Siempre te vemos con ese look de los lentes, ¿es un estilo tuyo?

Por supuesto. Es un estilo de hace muchos años. Yo creo que hay grandes cantantes, bailarines, pero acá buscamos El Artista del Año y parte del artista es encontrar su identidad. Yo comencé siendo el hijo de Johnny Orosco. Después fui el cantante de un grupo, no obstante hoy quien está sentado es Deyvis Orosco como jurado.

Sin embargo, en redes te criticaron mucho por los lentes en el Baby Shower de tu bebé

Lo primero que debemos tener claro los artistas, es que no debemos ser moneda de oro para caerle bien a todos. Lo sé tengo varios años en el medio y hay ambos tipo de comentarios. Los que pueden tener un punto de vista gracioso, los malintencionados y los que sí entienden que es parte de look. Cada uno construye su estilo, sí tu vez el bus aparece mi foto con lentes porque es parte de mi identidad. Cada uno decide como construye su identidad y los lentes son un sello mío.