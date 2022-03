Deyvis Orosco sorprendió a sus miles de seguidores de Instagram luego que compartiera un clip protagonizado por su mamá Eva Atanacio y su hijo Milan, fruto de su romance con Cassandra Sánchez de La Madrid.

En las imágenes, la mamá del cantante de cumbia tiene entre sus brazos al bebé, a quien le muestra un globito para distraerlo.

Como era de esperarse la escena enterneció a sus miles de seguidores de Orosco debido a que no es usual ver a Eva Atanacio públicamente, y menos al lado de su nieto Milan.

Semanas atrás, la pareja de Cassandra Sánchez de La Madrid explicó que no muestra a su madre en sus redes sociales porque a ella le gusta mantener su intimidad.

“¿Cómo está tu mamá?”, preguntó Tula a Deyvis, y él respondió: “Está súper emocionada (...) No tienes idea, Tula, me ha sacado cosas mías de cuando era bebé. Hay muchas personas que me comentan por qué no sale en redes, ella es una persona que nunca ha sido pública, incluso desde que es la esposa de Johnny Orosco”.

Cassandra Sánchez responde a críticas por no dar de lactar a su bebé

La hija de Jessica Newton compartió con sus más de 500 seguidores en Instagram una imagen donde se la observa alimentando con un biberón a su hijo Milan, quien está a punto de cumplir cuatro meses de nacido.

La foto generó una ola de reacciones, ya que muchos elogiaban a la empresaria, pero no faltaron otros usuarios que la criticaron por no continuar con la lactancia materna exclusiva.

La pareja del ‘Bomboncito de la cumbia’ no se quedó callada y decidió responderles a algunos internautas que la cuestionaron por darle biberón a su bebé. “Aprendamos a respetar y aprender que cada mujer es diferente, depende de cada una como quiere/puede llevar su maternidad. Bendiciones”, escribió.

