Deyvis Orosco aseguró que no es de exponer su vida privada, pero comparte su felicidad al lado de Cassandra Sánchez en redes sociales, donde acaba de crearse una cuenta de TikTok.

“Nosotros somos muy felices, siempre he sido un chico que ha mantenido su vida privada al margen, pero creo que se nota mi felicidad. La vida que tenía era diferente, vivía de avión en avión, y ahora tengo la oportunidad de compartir, ver crecer a mi cachorrito ‘Wakatay’, que es todo un influencer. Justamente, ayer (miércoles) lancé mi TikTok, a pedido de la gente y de la propia Cassandra, y en un día logré casi el millón de reproducciones”, afirmó el cantante.

Te vemos ‘más suelto’ en tus redes…

Antes todo era trabajo. No pienso sobreexponer mi vida, pero hay que adaptarse. Vengo de una generación donde no existían las redes sociales, voy a seguir manteniendo mi vida en privado, pero no voy a quitarles a mis seguidores que compartan conmigo mi felicidad.

¿Cuánto tiempo de relación tienes con Cassandra?

Un tiempo bonito, la fecha queda para nosotros, es como una cábala, nadie lo sabe.

Algunas personas se tatúan el nombre de su pareja, ¿tú tienes algún tatuaje?

Hay mil maneras de demostrarse el amor, hay gente que opta por eso, pero no tengo ningún tatuaje.

En cuanto a tu carrera musical, sabemos que después de seis meses regresas a los escenarios, ¿cómo te sientes?

Muy emocionado. El 24 de octubre verán algo que no han visto en streaming, mi concierto se llama ‘El regreso’ y se verá mundialmente. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

¿Y qué otros proyectos tienes?

Se viene algo histórico, dos instituciones de la cumbia se juntan, haré un ‘feat’ con ‘Corazón Serrano’. Grabé una canción con todas las chicas, la próxima semana ya sabrán cómo se llama. Además, en exclusiva, les cuento que estoy lanzando mi sello discográfico llamado DO Music Entertainment. Mucha gente decía ‘el año está perdido’, pero no, el año es diferente, de ninguna manera voy a permitir que se pierda. Cuando hay un problema, hay una oportunidad de construir cosas. (D. Bautista)